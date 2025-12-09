Wat al even in de lucht hing is dinsdag officieel geworden: Helmut Marko vertrekt per direct bij Red Bull Racing. De 82-jarige adviseur, die in 2015 Max Verstappen naar voren duwde om hem een kans te geven bij het Formule 1-team, gaat met pensioen. Hij was al sinds de oprichting van Red Bull Racing betrokken bij het team en gold als een vertrouweling van Verstappen.

Marko vertrekt na ruim twintig jaar bij Red Bull Racing, bevestigt het Formule 1-team van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal won in de tijd van Marko (82) acht wereldtitels, vier met Sebastian Vettel en vier met Verstappen, en zes constructeurstitels. Marko gaf afgelopen weekend na de Grote Prijs van Abu Dhabi, waarin Verstappen zijn wereldtitel kwijtraakte, al aan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. "Ik zal erover in gesprek gaan en dan zie ik wat ik doe. Ik moet er een nacht over slapen", zei de Oostenrijker.

Vertrouweling Max Verstappen

Nu blijkt dus zijn vertrek officieel. Marko is een vertrouweling van Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. Verstappen heeft al gezegd dat hij in 2026 bij de Formule 1-renstal blijft. Teambaas Laurent Mekies noemt het 'heel verdrietig nieuws'. "Hij is zo'n groot onderdeel geworden van dit team. Er komt daarom ook een einde aan een opmerkelijk succesvol hoofdstuk. Zijn vertrek laat een gat achter en we zullen hem heel erg gaan missen."

20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships.



Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

'Een racer in hart en nieren'

Mekies is de Oostenrijker dankbaar voor al zijn hulp en wijsheid bij Red Bull Racing. Ze werkten ook al samen in de tijd dat de Fransman nog bij het toenmalige Toro Rosso actief was, het zusterteam van Red Bull. "Helmut is een racer in hart en nieren, die ons altijd tot de grens pushte. Hij was altijd bereid risico's te nemen om onze doelen na te jagen. Voor mij persoonlijk was hij belangrijk omdat hij me terugbracht in de Red Bull-familie."

Goede vriend van de familie

Marko gold niet alleen als invloedrijk persoon bij het Formule 1-team, maar was ook goed bevriend met Max én vader Jos Verstappen. Zij vormden vaak een eenheid in de te varen koers. Marko laat weten dat hij "diep was geraakt" door het kwijtraken van de wereldtitel van Verstappen aan McLaren-coureur Lando Norris. "Het heeft mij duidelijk gemaakt dat nu het juiste moment is voor mij om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten", reageert de Oostenrijker.