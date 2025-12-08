Max Verstappen is niet langer wereldkampioen F1. Lando Norris volgde de Nederlandse Red Bull-coureur zondag op. Daardoor moet Verstappen in 2026 een nieuw nummer op zijn auto plakken, want Norris krijgt nummer 1.

Verstappen rijdt sinds zijn komst in de Formule 1 met nummer 33. De afgelopen vier jaar (2022, 2023, 2024 en 2025) veranderde hij dat nummer in 1, omdat de regerend wereldkampioen die optie heeft. Lewis Hamilton, die voor hem de wereldkampioen was, koos er altijd voor om 44 te houden op zijn auto en helm.

Max Verstappen wil nummer 3

Je zou denken dat Verstappen weer 33 op zijn auto laat zetten. Maar dat is niet zeker, want hij aast al jaren op het nummer van zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo. De ex-coureur van Red Bull reed in zijn carrière altijd met 3, toevallig het favoriete getal van Verstappen.

De voorwaarden voor zo'n wissel

Omdat dat nummer destijds niet beschikbaar was, koos Verstappen voor dubbel 3: 33. De afgelopen jaren was het zo dat coureurs nooit meer mochten wisselen, maar onlangs maakte de FIA bekend hier verandering in te willen brengen. Goed nieuws voor de viervoudig wereldkampioen.

Op de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas eerder dit jaar ging Verstappen in op de nummerkwestie: "Dat is een goede vraag! Ik kijk er in de winter wel naar wat het wordt, maar mijn lievelingsnummer is natuurlijk 3. Alleen we moeten nog even kijken of dat ook echt kan."

Toestemming vragen aan Daniel Ricciardo

De FIA moet nog akkoord gaan met het eventuele verzoek én Ricciardo ook. "Daar moet je eerst wel goedkeuring voor krijgen, want dat nummer is officieel nog niet vrij vanwege Daniel, doordat hij nog geen twee jaar uit de Formule 1 is. En er zijn wel meer nummers die ik mooi vind. Ook 27 bijvoorbeeld, maar daar rijdt Nico Hülkenberg al mee. Die 2 en 7 passen wel bij elkaar, vind ik. Het ziet er mooi uit, net als het getal 3."

Isack Hadjar

Verstappen heeft inmddels al wat teamgenoten versleten. Toen hij begon bij Red Bull was Ricciardo zijn maatje. De laatste maanden was het Yuki Tsunoda, maar de Japanner bracht erg weinig punten binnen en moet zijn stoeltje in 2026 afstaan aan Isack Hadjar.