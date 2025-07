Formule 1-coureur Lando Norris hoopt zijn moeder trots te maken op de Grand Prix van België. De Britse coureur van McLaren heeft naast zijn Britse paspoort ook een Belgisch paspoort. "Ik kom er misschien niet iedere week, maar dit blijft wel mijn tweede thuis."

De 25-jarige Norris heeft op Spa-Francorchamps de kans om zijn derde Grand Prix op rij te winnen. Het is een bijzondere locatie voor de coureur, want hij is een halve Belg en is er grotendeels opgegroeid. Toch zal je hem geen Vlaams horen spreken.

Vakanties in België

De McLaren-coureur hoopt zaterdag zijn eerste slag te slaan om de WK-punten. Dan wordt de sprintrace gereden en moet hij zijn best doen om in te lopen op teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri. Later op de middag wordt de kwalificatie gereden voor de hoofdrace op zondag.

"Als kind bracht ik alle paas- of kerstvakanties door in het Waasland. Helaas zijn mijn Vlaamse grootouders er ondertussen niet meer, maar ik weet zeker dat ze héél trots zouden zijn op hoe ik dit seizoen presteer", vertelt hij in een exclusief interview met HLN. "Hier winnen, in Francorchamps, zou voor mij zéér veel betekenen. Voor mama, voor haar broer en zus die hier met hun familie zijn. Ze steunen me allemaal net zo hard als mijn ouders altijd gedaan hebben."

De ouders van Lando Norris:

i De ouders van Lando Norris. Getty Images

Vlaamse taal

Moeder Cisca ontmoette vader Adam toen hij in Vlaanderen kwam koersen. Maar de Vlaamse taal is amper blijven hangen bij Norris. Of hij eens Nederlands wil praten? "Daar waag ik me niet aan. Maar serieus: mijn moeder sprak me als kind heel vaak aan in het Nederlands, en daar heb ik nooit iets mee gedaan. Mocht ik één ding kunnen veranderen, dan is het terug in de tijd gaan en wat meer Vlaams leren. Zodat ik vandaag wat meer in het Nederlands zou kunnen converseren met mama..."

De moeder van Norris was tijdens de kwalificaties voor de sprintrace vol spanning te zien in de pitstraat. Ze zag haar zoon op het nippertje de tweede kwalificatieronde overleven om vervolgens 'gelukkig' in de ronde die volgde alsnog als derde te kwalificeren. Max Verstappen reed de tweede tijd en start vanaf de voorste startrij.