F1-wereldkampioen Max Verstappen moet het bij de Grand Prix van België te Spa voor het eerst doen zonder Christian Horner als teambaas van Red Bull. Het ontslag van de Brit is een van de grote onderwerpen dit raceweekend. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde erop.

Jarenlang waren Horner en Wolff grote rivalen. Wolff leidde Lewis Hamilton naar diverse wereldtitels, terwijl Horner het jonge talent Verstappen steeds meer aan de troon van Hamilton liet zagen. Uiteindelijk verschoof de machtsbalans en begon het tijdperk-Verstappen in de Formule 1.

Belangrijkste figuren

Maar bij Red Bull is er nu al tijden sprake van een dalende trend en dat heeft Horner de kop gekost, nog los van de interne spanningen die er waren nadat hij in 2024 door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Gaat Wolff de oud-teambaas van Red Bull missen?

"Op een bepaalde manier wel. Hij was een van de belangrijkste figuren", zegt Wolff tegen Sky Sports. "Ik denk niet dat hij voorgoed uit de Formule 1 verdwijnt."

Sh*t

Het interview met Wolff werd live uitgezonden door de zender. Daardoor was er geen gelegenheid om in te grijpen, toen Wolff woorden bezigde die niet zijn toegestaan op de Britse tv. "Hij zal ergens wel weer opduiken in een andere functie. Ik moet voorzichtig zijn. Wie weet gaat hij aan de slag bij de FIA, dan zit ik echt in de shit", zei Wolff. Dat laatste woord is niet toegestaan.

Toto Wolff sobre Horner:



Na het interview bood Sky Sports excuses aan voor het gebruik van een scheldwoord en ook voor het feit dat er geen bliepje klonk toen het betreffende woord werd gebruikt. Wolff zei overigens ook nog dit: "Hij was iemand die controversieel was, die polariseerde. Dat was goed voor het entertainmentgehalte. In dat opzicht zal hij gemist worden. Zijn lijst met prestaties spreekt voor zich."

Mercedes

Ondertussen blijven F1-fans maar speculeren over een mogelijke overstap van Verstappen van Red Bull naar Mercedes. Verstappen doet er niet aan mee en laat er zo min mogelijk over los. Wel gaf hij dit raceweekend aan dat hij zich al met al nog steeds wel op zijn plek voelt bij Red Bull.