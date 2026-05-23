Zondag staat de Grand Prix van Canada op het programma. Tijdens de sprintrace is Max Verstappen als zevende gekwalificeerd en dat moet zondag beter. Daar kan de Nederlander alle hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld van moeder natuur.

Hoewel de eerste sessies van de Grote Prijs van Canada komend weekend zonnig en droog verlopen, bestaat de kans dat het op zondag tijdens de race nat wordt. Een lokale bui in de omgeving van het circuit van Montréal is zeker mogelijk, meldt Weeronline.

Tijdens de vrije training en sprintkwalificatie op vrijdag blijft het droog en schijnt de zon uitbundig. Het wordt rond de 19 graden en er staat een zwakke wind. Zaterdag, de dag van de sprintrace en de kwalificatie voor de race op zondag, draait de wind naar het noordoosten. Hierdoor wordt er iets koelere lucht naar Montréal geblazen. Tijdens de kwalificatie is het nog zo'n 17 graden.

Natte race?

De zondag begint in Montréal waarschijnlijk droog met geregeld zonneschijn, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen of enkele buien. Volgens het weerbureau is de kans op een natte race, die om 16.00 uur lokale tijd begint, zeker aanwezig. Het wordt daarbij een graad of 16.

De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes strijkt in Canada neer als kampioenschapsleider met 100 punten. Daarmee heeft hij er 20 meer dan zijn Britse teamgenoot George Russell, die de race in Montréal vorig jaar won. Regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren bezet de vierde plek met 51 punten. Max Verstappen (Red Bull Racing) staat op de zevende plek met 26 punten na vier races.

Sprintkwalificatie

Vrijdag stond de kwalificatie voor de sprintrace op het programma en dat werd teleurstellend voor Verstappen. Hij werd met zijn Red Bull-bolide zevende en moest zo veel concurrenten voor zich laten. Daar was de Nederlander vanzelfsprekend niet blij mee, zo foeterde hij na afloop.

