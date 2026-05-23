De sprintrace in Canada is een prooi geworden voor George Russell. De Britse Mercedes-coureur vocht lange tijd een gevecht uit met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen startte als zevende, maar kwam er in de korte race niet echt aan te pas.

De sprintrace geldt als officiële opwarmer voor de echte Grand Prix die op zondag plaatsvindt. Wel liggen er een aantal punten klaar voor de beste coureurs na 23 ronden. De winnaar mag acht punten bijschrijven in de strijd om het kampioenschap. Op vrijdag begon het weekend in het Canadese Montréal nog in mineur voor Max Verstappen.

Verstappen kwam tijdens de kwalificatie tot een teleurstellende zevende plek. Hij uitte na afloop zijn frustratie. "De auto voelt gewoon klote aan de achterkant", meende de Nederlander toen. George Russell begon namens Mercedes op pole position voor zijn Italiaanse landgenoot Kimi Antonelli. Ook tijdens de race was Verstappen nog aan het klagen over zijn auto, al reed hij op zich prima tijden.

Strijd bij Mercedes

Het werd al snel duidelijk dat het teamgevoel bij de Duitse renstal niet geweldig is. Antonelli en Russell vochten in de eerste rondes vooral samen de strijd om de eerste plek en kwamen zelfs bijna tot een aanraking. Daardoor rook regerend wereldkampioen Lando Norris zijn kans en pakte de tweede plek over van Antonelli. Verstappen reed op een zevende plek, vlak achter Charles Leclerc. Isack Hadjar, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kreeg te kampen met problemen met zijn vermogen en reed op enkele rondes achterstand.

Uiteindelijk reed Russell stoïcijns naar de overwinning, en hield daarmee zowel Norris als Antonelli achter zich. De onderlinge strijd ging er zeer hard aan toe, waarna de Italiaan zelfs met modder aan het gooien was op de radio. Daar was teambaas Toto Wolff niet van gediend en diende hem van repliek.

Verstappen eindige als zevende en pakte daarmee twee punten voor het klassement. De Nederlander was zelfs even 'under investigation' maar kreeg geen straf. Later op de zaterdagavond staat ook de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. Verstappen hoopt het daar in elk geval beter te doen dan op vrijdag.

Grand Prix op zondag

Zondag wordt de echte race verreden in Montréal. De lichten gaan op groen rond 22.00 uur Nederlandse tijd. Afgelopen jaar was Russell de beste. Daarvoor kwam Verstappen drie jaar op rij als eerste over de finish.

