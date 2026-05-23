Max Verstappen mag zich inmiddels een doorgewinterde coureur in de Formule 1 noemen. De 28-jarige Nederlander heeft vier wereldtitels en talloze overwinningen op zak. Toch verloopt het dit jaar moeizaam met Verstappen, die met name worstelt met de nieuwe reglementen. Hij sprak zich zelfs twijfelend over zijn toekomst in F1. Nu is er definitief uitkomst.

Verstappen is wel eens beter begonnen aan een seizoen. In de eerste drie grands prix sprokkelde hij slechts twaalf punten bij elkaar. In Australië en Japan eindigde hij teleurstellend in de grijze middenmoot, in China viel hij zelfs uit. Bij de Grand Prix van Miami eindigde Verstappen dichter in de buurt van het podium: vijfde.

De afgelopen maanden was er het nodige te doen om de nieuwe regels in F1. Dit jaar is de motor voor de helft aangedreven op elektriciteit. Het leidde tot veel kritiek, helemaal van Verstappen. "Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen. Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval."

Wijzigingen in 2027

"Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei Verstappen over zijn toekomst. Ook was er een andere liefde op zijn pad gekomen: endurance-racen. Toch kwam de FIA de klagende coureurs tegemoet. In 2027 gaat het aandeel van de verbrandingsmoto flink omhoog en daarmee het aandeel van de batterij omlaag.

Max Verstappen blijft in de Formule 1

Voor Verstappen is dat een stap in de goede richting. De Nederlander bevestigt tegenover De Telegraaf dat hij ook volgend jaar actief is. "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit. Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf", vertelt hij.

Volgens Verstappen zou de verhouding tussen de verbrandingsmotor en batterij 60-40 worden. "Het is nog niet helemaal top, maar wel een stap in de goede richting. En zeker een verbetering ten opzichte van de huidige situatie", vindt de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander zit al zijn hele leven in de stal bij Red Bull. Als het hem ligt, blijft hij tot het einde aan ze verbonden. "Ik sta er zelf heel ontspannen in."

GP van Canada

De Nederlander is momenteel in Montreal voor de grand prix aldaar. Vrijdag was al de sprintkwalificatie, waar hij teleurstellend als zevende eindigde. Na afloop mopperde Verstappen flink: "De auto voelt gewoon klote aan de achterkant." Verstappen kan zich zaterdag tijdens de sprintrace en kwalificatie voor hoofdrace revancheren.

