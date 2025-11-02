Er is voor het eerst in lange tijd wat te juichen bij Ferrari. Topcoureur Charles Leclerc heeft zijn vriendin Alexandra Saint Mleux ten huwelijk gevraagd. Dat nieuws kwam een week voor de Grand Prix van Brazilië naar buiten.

'Mr. en Mrs. Leclerc', schrijft het koppel in een Instagram-bericht. Daarop is te zien hoe de coureur uit Monaco en zijn vriendin de heuglijke dag vieren. Leclerc had bij zijn hond een speciale band omgedaan, met daarop de tekst: 'Papa wil met je trouwen.' Veel van de foto's op sociale media zijn ook van het gelukkige stel én hond Leo.

Saint Mleux is een model met een Zwitserse vader en Italiaanse moeder. Zij groeide op in de buurt van Monaco, waar haar verloofde vandaan komt. Zelf komt de 24-jarige uit Frankrijk, Leclerc is 28 jaar.

F1-fans zijn dolblij

De likes stromen binnen voor het verloofde koppel. Na ruim een uur staat de teller al op meer dan één miljoen. Ook niet gek, gezien het aantal volgers van Leclerc (bijna 21 miljoen) en zijn partner (ruim twee miljoen). Op het moment van schrijven zijn er nog geen coureurs geweest die het stel hebben gefeliciteerd op hun mooie dag.

Goede periode voor Leclerc

Het gaat de laatste tijd ook op sportief vlak weer wat beter met Leclerc. Vorig weekend in Mexico werd hij tweede, samen met de Grand Prix van Monaco zijn beste resultaat van dit seizoen. Een week voor de race in Mexico eindigde hij ook al op de derde plek in de Verenigde Staten. Podiumplekken zijn zeker niet standaard voor Ferrari dit seizoen.

Leclerc leek dit seizoen hevige concurrentie te krijgen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is namelijk zijn nieuwe teamgenoot. Toch is het de Brit nog niet gelukt om op het podium te eindigen. Leclerc staat dan ook ruim voor op Hamilton in het wereldkampioenschap: 210 om 146 punten.