'Vroeger was alles beter', hoor je mensen wel eens zeggen. Ook Lewis Hamilton heeft hier blijkbaar een handje van. Zo uitte de Britse coureur kritiek op de moderne circuits.

De kritiek van de Ferrari-coureur is gericht op de uitloopzones, die vaak bestaan uit grote asfaltvlaktes. Volgens Hamilton worden fouten van coureurs hierdoor niet serieus genoeg bestraft, in tegenstelling tot de oudere, klassieke circuits waar de uitloopzones meestal kort zijn en bedekt met gras en grind.

Zo hebben oudere circuits zoals Zandvoort, Silverstone en Suzuka nog beperkte uitloopstroken, waar de coureur gelijk te maken krijgt met gras en grind zodra hij van de ideale lijn afwijkt. Moderne banen zoals Austin, Qatar en Abu Dhabi daarentegen hebben vooral asfaltstroken met ruime afstanden tussen de baan en de muren, waardoor coureurs zich meestal nog kunnen herstellen als ze een fout maken.

'Anders'

"Je kunt nooit te veel veiligheid hebben, maar de circuits van nu zijn anders dan die in de jaren 90 en het begin van deze eeuw. Toen bestonden de uitloopzones voornamelijk uit gras en betaalden coureurs de prijs voor hun fouten", zo stak Hamilton af tegenover Racingnews365.

"Ik bedoel dan dat je het risico liep door het grind te gaan of de auto te beschadigen. Tegenwoordig kun je rustig de baan verlaten en terugkeren, wat ik minder prettig vind."

Geen karakter

Volgens de Brit geeft dat de oude circuits hun charmes, iets wat de nieuwere banen niet hebben. "Over het algemeen hebben nieuwe circuits geen karakter, maar Austin is bijvoorbeeld een geweldig circuit, zowel voor een enkele ronde als voor races. We bezoeken ook veel circuits waar de fans fantastisch zijn, maar het circuit zelf biedt ons niet veel. Daar rijden we gewoon achter elkaar aan en hangt alles af van de kwalificatie."

Hij vervolgde: "Daarnaast moeten we ook werken aan de sprints. Die zijn positief, maar we kunnen ze nog spannender maken. Sommige sprints zijn puur volgen, zoals volgend jaar in Singapore, waar je in 19 ronden geen enkele inhaalactie zult zien. Maar er zijn andere circuits waar dit format beter zou passen."

Positieve noot

Ondanks deze kritiek heeft Hamilton ook positieve woorden over voor de ontwikkelingen in de Formule 1. "Over het algemeen denk ik dat de sport de goede kant op gaat. Het is geweldig om te zien hoe de sport wereldwijd groeit en ik ben blij dat steeds meer mensen ernaar kijken."

Dat was namelijk wel anders aan het begin van Hamilton zijn carrière. "Toen ik begon in de Formule 1 was het dezelfde groep mensen en groeide de sport niet onder het oude management, dat niet vooruitdacht", zo sloot de Brit af.