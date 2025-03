Hoogzwangere Kelly Piquet laat van zich horen na tweede Grand Prix van Max Verstappen

Terwijl Max Verstappen bezig is aan zijn eerste races van het Formule 1-seizoen, geniet zijn vriendin Kelly Piquet van de laatste dagen van haar zwangerschap. Op Instagram geeft ze een inkijkje in hoe die dagen eruit zien.

Piquet heeft nog maar enkele maanden te gaan te gaan in haar zwangerschap, maar toch blijft ze doorgaan met haar werk als influencer. Op haar social media postte ze een reeks foto's met een outfit van het merk ALO. In haar groene kleding is de babybuik van Piquet. Bij de foto's geeft ze aan dat ze enorm aan het genieten is van de lente en het zonnige weer.

Kelly Piquet vliegt naar huis na Parijs-tripje en telt nu echt af naar geboorte van eerste kind Max Verstappen Kelly Piquet was de laatste dagen in de Franse hoofdstad Parijs, maar de zwangere vriendin van Max Verstappen is weer onderweg naar huis. Daar gaat ze aftellen naar het moment dat ze hun eerste kindje in haar armen mag sluiten.

Opvallende reactie

De meeste fans waren positief over de foto's van Piquet, maar er werd ook met een aparte blik gekeken naar een reactie van één volger. 'Waarom lijkt het ineens alsof ze al bevallen is. Ik zou wel heel blij voor haar en Max zijn. Ongeacht of het waar is, straalt ze in ieder geval', reageerde één van haar volgers.

Onder die reactie kwamen volgers samen die het er soms wel en soms niet mee eens waren. 'Wat is er mis met ons observatiekwaliteiten', reageerde een van de volgers. 'Ik dacht precies hetzelfde toen ik die foto zag', reageerde een ander die het er wel mee eens is.

Verstappen

Terwijl Piquet bezig was met het maken van foto's, was Verstappen aan het ploeteren in China. De Nederlander kende een matige GP en eindigde uiteindelijk als vierde, waardoor hij Lando Norris nog altijd voor zich moet dulden in de strijd om het wereldkampioenschap.