Hoopvol bericht voor Max Verstappen in zijn jacht op de vijfde wereldtitel: 'Dán hebben we de snelheid'

Max Verstappen knokt zich al vijf Formule 1-races een ongeluk tegen de snelheid van de McLarens. Maar dat zou over een tijdje zomaar anders kunnen zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een zeer hoopvolle update gegeven.

Verstappen verraste vriend en vijand door pole position te pakken bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlandse Formule 1-coureur was uiteindelijk niet opgewassen tegen de snelheid van Oscar Piastri, maar een tweede plek zorgde voor optimisme bij Red Bull. Marko is zelfs zó enthousiast, dat hij denkt binnen een paar weken sneller te zijn dan McLaren.

Allereerst ziet hij al dat Red Bull sneller is dan in Bahrein. "Vergeleken met Bahrein hebben we veel vooruitgang geboekt, al ligt dit circuit ons ook beter", zegt Marko tegen Motorsport.com. "Hier heb je veel meer snelle bochten en ander asfalt, dat heeft ons geholpen." Daarbij ziet de adviseur ook dat het team 'grotere windows' vindt, waardoor Verstappen en Yuki Tsunoda langere stints op één bandensoort kunnen rijden.

'Dán hebben we de snelheid'

En daarna volgt het hoopvolle bericht: "We maken kleine stappen. Ik denk dat we rond Imola in een positie moeten zitten, waarin we de snelheid hebben om de McLarens te verslaan." Op 4 mei staat de Grand Prix van Miami op het programma, waarna het F1-circus in het weekend van 18 mei naar de race op Imola (GP van Emilia-Romagna) afreist.

Heuglijk nieuws voor Verstappen

Verstappen is dan hopelijk vader. Volgens diezelfde Marko wordt de baby van de viervoudig wereldkampioen en zijn vriendin Kelly Piquet ná het raceweekend in Miami verwacht. Voor Piquet wordt het haar tweede kind, nadat zij eerder al dochter Penelope kreeg met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

De dochter van Nederlands model Sylvia Tamsma en drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet leek eerder al het geslacht van de baby te verklappen. Op Instagram deelde zij een post waarop te lezen was dat Verstappen en Piquet een dochter verwachten. Dat bericht werd snel verwijderd.