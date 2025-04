Hoopvolle Max Verstappen ziet lastige situatie: 'Ik kan er moeilijk mijn vinger op leggen'

Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op P7 voor de Grand Prix van Bahrein. Nogal een verschil met de pole position van vorige week in China. De Nederlandse Formule 1-coureur geeft nog eens aan dat Red Bull simpelweg niet de snelheid van bijvoorbeeld McLaren heeft.

Toevallig start McLaren-coureur Lando Norris maar één plek voor Verstappen op de grid, maar Norris' teamgenoot Oscar Piastri start wel op pole position. "Anderen hebben meer verbeterd dan wij, dat is wel duidelijk", zegt Verstappen tegen Motorsport.com. "Anderen hebben het nu gewoon beter voor elkaar. Wij moeten zeker stappen gaan zetten, maar dat is op zich niks nieuws. Het is niet zo dat na vandaag ineens alles anders is."

Het is voor Verstappen wachten op een 'omslagpunt'. "Ik hoop het, maar ik kan er moeilijk mijn vinger op leggen wanneer dat überhaupt kan. We werken eraan, we doen ons best en dat is het enige wat we kunnen doen." De viervoudig wereldkampioen weet ook niet wanneer hij een update aan de auto kan verwachten.

'Ik ben volledig zen!'

Verstappen ziet dat Red Bull meerdere problemen heeft. In Bahrein gaat het om balans, waardoor zijn team een halve seconde langzamer is dan McLaren. "We moeten meer grip aan de auto toevoegen en een betere balans vinden. Dus het zijn twee dingen [die beter moeten]."

Desondanks blijft Verstappen rustig onder de situatie. Hij ziet wel wanneer de updates komen (maar hopelijk zo snel mogelijk), en dan moet hij ook nog maar zien of ze überhaupt verschil maken. Maar het doet hem op persoonlijk vlak niks meer. "Niks, het leven gaat door hè. Ik probeer er altijd het beste van te maken. Ik kan wel gaan schreeuwen en gaan tieren, maar daar heb je ook niks aan. Ik ben ook niet gefrustreerd, ik ben volledig zen!"