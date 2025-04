Mercedes moet boeten voor gretigheid bij kwalificatie GP van Bahrein, geen gevolgen voor Max Verstappen

George Russell en Kimi Antonelli waren behoorlijk gretig bij de herstart van de kwalificatie bij de Grand Prix van Bahrein na een rode vlag. Voordat de seinen op groen stonden, waren de twee coureurs van Mercedes al te vinden buiten de garage. Dat kost ze zondag een plekje bij de start.

Russell kwalificeerde zich zaterdag als tweede achter polesitter Oscar Piastri, maar moet zondag als derde beginnen. Ferrari-coureur Charles Leclerc profiteert en staat nu op de voorste startrij naast de Australische coureur van McLaren. Antonelli zakt van P4 naar P5, waar Pierre Gasly dan weer voordeel uithaalt.

Rode vlag Ocon

Russell en Antonelli zijn volgens de stewards bij een hervatting na een rode vlag te vroeg vanuit de garage in de pitstraat gestuurd. De rode vlag was er na een crash van Esteban Ocon in de Haas in de tweede kwalificatiesessie. De Fransman miste de tweede bocht en kwam achterstevoren met zijn bolide in de bandenstapel. Vanwege de gevaarlijke plek waar hij stond, werd de rode vlag gewapperd.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen kwam in de Red Bull niet verder dan de zevende plaats. Lando Norris, de leider in het kampioenschap, staat op de zesde startplek.

Baggerweekend Verstappen

Verstappen werd zevende en achtste in de vrije trainingen, VT1 sloeg hij over omdat er een rookie in zijn auto zat. Die tijd in de wagen had hij goed kunnen gebruiken, zo blijkt achteraf. De Nederlander rommelt al het hele weekend met zijn RB21 en kwam in de kwalificatie dus tot de zevende plek. "Gewoon te langzaam. Slechte balans in de auto ook. Kon niet remmen, niet insturen. Draaide niet, geen tractie", somde hij de problemen van de RB21 op

Tijdens het laatste deel van de kwalificatie kwam Verstappen met een harde boodschap op de boordradio. "Mijn remmen zijn gewoon verschrikkelijk. Ik kan helemáál niet remmen, het is gewoon zó slecht", mopperde hij. Verstappens verklaring: "Elke keer als je op het pedaal trapt, dan is het net alsof je tegen een muur aan trapt. Hij (de auto, red.) stopt niet, heel inconsistent eigenlijk."