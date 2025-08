Coureurs in de Formule 1 zijn niet vreemd van bekende gezichten op de grid. Voor de start van een race staan celebrities uit alle vakgebieden tussen de wagens. Maar in Hongarije keken de rijders op van de aanwezigheid van een bijzonder persoon.

De Hongaarse sensatie András István Arató, wereldwijd bekend als Hide the Pain Harold, was afgelopen weekend het middelpunt van de belangstelling op de Hungaroring. De man, wiens gezicht vrijwel elke internetgebruiker kent, liep glimlachend door de paddock en trok niet alleen de aandacht van fans, maar ook van de Formule 1-coureurs zelf.

Ontstaan van de meme

De populariteit van deze 79-jarige voormalige elektrotechnicus gaat terug tot 2011, toen foto's van hem met zijn kenmerkende glimlach, waarachter zich naar verluidt pijn verschuilt, viraal gingen op sociale media. Zo werd een gewone Hongaarse gepensioneerde een wereldwijd symbool, dat nu door miljoenen mensen over de hele wereld wordt herkend.

"Het is ongelooflijk om de reacties van mensen te zien als ze hem in het echt zien", aldus een aanwezige journalist. "Formule 1-coureurs zijn meestal degenen waar de fans achteraan gaan, maar deze keer was het precies andersom."

Isack Hadjar vol ongeloof

De meest verraste was de Franse rookie Isack Hadjar, die momenteel indruk maakt in zijn debuutseizoen voor Racing Bulls. "Dat is die meme!" riep hij enthousiast toen hij Harold in de paddock zag. Ook andere coureurs, onder wie de ervaren Fernando Alonso en de veelbelovende Gabriel Bortoleto, sloten zich bij hem aan.

Het bezoek van de wereldberoemde Hongaar aan zijn thuiscircuit is overigens geen primeur. Vorig jaar maakte hij al foto's met de Britse coureurs Lando Norris en George Russell. Dit jaar is de lijst met beroemdheden die met Harold op de foto wilden nog langer geworden.

Ongekend populair gezicht

Van internetfenomeen is András István Arató uitgegroeid tot een gewild gezicht in reclamecampagnes. De afgelopen jaren heeft hij samengewerkt met grote merken, waaronder Coca-Cola. Zijn verhaal bewijst dat in het digitale tijdperk zelfs een toevallige foto je leven volledig kan veranderen.

Casual, András Arató, el protagonista del famoso meme hizo su aparición en F1



Arató es un ingeniero eléctrico húngaro que se hizo famoso tras aparecer en varios memes 😅 pic.twitter.com/XukBW6pUEe — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 4, 2025

Het officiële Formule 1-profiel op sociale media deelde het moment waarop Harold de coureurs ontmoette, wat alleen maar bevestigt hoe breed de impact van dit internetfenomeen is, over generaties en sociale lagen heen. En hoewel velen zijn echte naam niet kennen, herkennen ze zijn kenmerkende gezicht met die glimlach meteen.