Het afgelopen raceweekend in Hongarije was hét weekend van Lando Norris. De Britse coureur pakte op knappe wijze de winst tijdens de Grand Prix op de Hungaroring. Daarnaast maakte hij en zijn vriendin Margarida Corceiro officieel bekend dat ze weer samen zijn, met een intiem moment als kers op de taart.

Norris boekte in Boedapest zijn vijfde zege van het seizoen 2025 en verzamelde daarbij belangrijke punten, waardoor het gat in het kampioenschap is geslonken tot slechts negen punten met leider én teamgenoot Oscar Piastri. De Brit vierde de overwinning met een feestelijke kus met zijn langdurige knipperlichtrelatie Corceiro.

Samen terug in de paddock

Na maanden buiten de schijnwerpers keerde het stel zaterdag terug in de paddock, waar ze samen arriveerden voor de kwalificatie. Norris en Margarida woonden in een groot deel van 2024 samen verschillende evenementen bij, totdat er berichten verschenen dat hun korte relatie tot een einde was gekomen.

Após ter ganho o Grande Prémio da Hungria do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Lando Norris celebrou a conquista com um beijo a Margarida Corceiro.



O momento amoroso rapidamente se tornou viral, pondo assim um ponto final às dúvidas se o piloto e a atriz mantêm uma relação. pic.twitter.com/IhP4GJSSWe — 24Horas (@24horaspt) August 4, 2025

Er ontstond opnieuw speculatie over een relatie toen het stel in de loop van het afgelopen jaar meerdere keren samen werd gespot bij openbare gelegenheden, waaronder het Monte Carlo Masters-tennistoernooi in april 2024. In mei van dit jaar zat Corceiro tijdens de Grand Prix van Monaco naast Norris' moeder, Cisca Wauman, om haar partner naar de overwinning te juichen, wat opnieuw leidde tot geruchten over een relatie.

Margarido Corceiro

De 22-jarige vriendin van Norris komt uit Portugal en heeft een grote aanhang op sociale media, met meer dan twee miljoen volgers op Instagram en ruim 800.000 fans op TikTok. Daarnaast is ze actief als actrice en als lingeriemodel.

Tussen 2019 en 2023 had ze een relatie met de Portugese voetballer João Félix. In mei 2023 begon ze te daten met Norris, maar na een jaar was dat voorbij.

Weer samen

In augustus 2024, rond de tijd van de Grand Prix van Zandvoort, leek Norris te bevestigen dat hij weer single was. Toen hem werd gevraagd of hij een hond wilde, antwoordde hij koel: “Ik heb geen tijd voor een hond. Als ik er een neem, heb ik een vriendin nodig – en die heb ik niet". Maar inmiddels hebben hij en Corceiro het weer goedgemaakt en zijn ze weer samen.

Op de baan staat Norris nog steeds tweede in het kampioenschap bij de coureurs met 275 punten, slechts negen punten achter teamgenoot Oscar Piastri.