Het is al tijden onrustig bij Red Bull Racing van Max Verstappen. Het voorlopige dieptepunt is het vertrek van Christian Horner, die na twintig jaar moest wieberen bij de Oostenrijkse renstal. Het is publiek geheim dat Jos Verstappen, de vader van Max, moeilijk overweg kon met Horner en daar werd hij voor het oog van vele kijkers nog even aan herinnerd.

Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Ruim een jaar geleden kwam Horner in opspraak door beschuldigingen van onder meer seksuele intimidatie. Hoewel hij daar van werd vrijgesproken, was het kwaad tussen Verstappen en Horner al geschied. Vader Jos kon al matig overweg met de teambaas, maar na deze soap was het helemaal water en vuur.

Verstappen opperde vorig jaar zelfs publiekelijk om Horner maar te laten vertrekken en dat was een Formule 1-legende niet vergeten. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg werkt nu voor Sky Sports en voelde Verstappen senior voorafgaand aan de Grote Prijs van België aan de tand. Dat gebeurde op de grid toen Verstappen werd gevraagd naar zijn mening over de huidige gang van zaken bij Red Bull.

Nico Rosberg confronteert Jos Verstappen

"Nou, ze hebben besloten om wat te veranderen", doelt Verstappen op het afscheid van Horner. "Dus ik vind alles prima., zolang het maar gewoon werkt." Heel diplomatiek, maar daar nam Rosberg geen genoegen mee. "Vorig jaar zei je nog: 'Horner moet weg, want hij gaat het team kapotmaken.' Wat volgde was een interessant stukje televisie.

'Ben je nu stil?'

Verstappen probeerde het antwoord weg te wuiven door te zeggen dat de situatie een jaar geleden anders was. "Ik heb er niets over te zeggen." Dat stuit dan weer tegen het zere been van de Duitse Rosberg aan. "Oh, ben je nu stil? Ben je nu stil", probeerde hij de vader van uit zijn tent te lokken. Die deed daar niet aan mee. "Ik ben altijd stil."

Max Verstappen verliest terrein

Jos zag Max uiteindelijk vierde worden in België. Daar was het kletsnat en verloor Verstappen, zoals wel vaker dit seizoen, punten ten koste van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Zij hebben nu 266 en 250 punten, Verstappen volgt met 185 als nummer drie. De vijfde wereldtitel op een rij lijkt een utopie.