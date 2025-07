De Formule 1-coureurs kunnen bijna gaan genieten van een vierweekse zomervakantie. Maar voor het zover is, staat er nog één race op het programma: de Grand Prix van Hongarije. Kan Max Verstappen met een goed gevoel de zomerstop in? Hier vind je de tijden voor het raceweekend.

Lewis Hamilton is recordhouder op de Hungaroring met liefst acht zeges. De kans dat daar een negende bij komt, is niet zo groot. McLaren is het hele seizoen - en zéker de laatste weken - heer en meester. Bij de Grand Prix van België pakten Oscar Piastri en Lando Norris hun derde 1-2'tje op rij.

Ook Max Verstappen, die in 2022 en 2023 de snelste was in Hongarije, kan er de afgelopen weken niet aan tippen. De Nederlander stond inmiddels al drie races op rij niet op het podium. Dat overkwam hem voor het laatst in 2019. Overigens won de coureur van Red Bull tussendoor wel gewoon maar even de sprintrace in België.

Geruchten rondom Max Verstappen

Het ging de afgelopen weken veel over de toekomst van Verstappen, maar de geruchten zijn gaan liggen. De Limburger blijft namelijk bij Red Bull Racing, schrijft De Telegraaf. Er stond een clausule in zijn contract dat hij naar een ander team mocht in 2026, als hij in de zomerstop niet in de top drie van het WK-klassement zou staan.

Verstappen kan de derde plek in Hongarije niet meer verliezen. Hij ligt tot en met 2028 vast bij het team. Daarnaast zijn er in 2026 heel veel nieuwe regels, waardoor Red Bull zomaar weer met een goede auto op de proppen zou kunnen komen.

Tijden GP Hongarije F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

Reden voor een feestje

Verstappen vierde deze week (maandag) de zesde verjaardag van zijn bonusdochter Penelope. Haar moeder is Kelly Piquet, de vriendin van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen en Penelope hebben zelf ook een uitstekende band. Inmiddels is hij ook vader van Lily, die een kleine twee maanden geleden geboren is.