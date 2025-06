Opvallend gebaar Max Verstappen onthuld na veelbesproken incident met George Russell

Red Bull-baas Christian Horner heeft een boekje open gedaan over de situatie achter de schermen na het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de GP van Spanje. De Nederlander verscheen geïrriteerd voor de camera, maar daarvoor zou nog een onderonsje tussen de twee hoofdrolspelers hebben plaatsgevonden.

In de slotfase van de Grand Prix van Spanje ging het helemaal mis voor Verstappen. De Nederlander eindigde na een tijdstraf als tiende en zag zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in de WK-stand enorm oplopen.

Uit frustratie reed hij tegen de Mercedes van Russell aan. Daar kreeg hij naast de tijdstraf ook nog drie strafpunten op zijn superlicentie voor. Aangezien de Nederlander er nu elf heeft, moet hij enorm oppassen. Bij twaalf stuks volgt tenslotte een wedstrijd schorsing.

Spijt

Na afloop van de race werd er alleen maar gesproken over het incident tussen Verstappen en Russell. De viervoudig wereldkampioen stond de pers zichtbaar geïrriteerd te woord en reageerde kortaf op vragen over het onderwerp. Hij leek geen spijt te hebben van de actie.

Volgens Red Bull-baas Horner was dat echter wel het geval en heeft Verstappen meteen na de race zijn excuses aangeboden. "Het resultaat was frustrerend omdat we lang een derde plaats leken te pakken. Die punten kunnen we goed gebruiken in het kampioenschap", schrijft de teambaas op Instagram.

"Max heeft na afloop van de GP zijn excuses aangeboden aan Russell", onthult hij. "Dit hoort bij de autosport. Alles kan veranderen in één seconde. Dat is ook de reden waarom we er zo van houden. Het was een zwaar weekend, maar de komende weken gaan we hard werken. We zullen de auto verbeteren en sterk terugkomen in Montreal." De Grand Prix van Canada vindt daar plaats op zondag 15 juni.

Max Verstappen komt met statement na veelbesproken straf in Spanje: 'Frustratie bleef groeien' Max Verstappen heeft alsnog spijt betuigd na zijn actie richting George Russell tijdens de GP van Spanje. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij op de Engelsman van Mercedes inreed, maar volgens de regerend wereldkampioen had dat nooit mogen gebeuren.

Emoties

Verstappen kwam een dag na de race zelf ook nog met een statement op sociale media waarin hij spijt betuigde van zijn actie. Hij is eerlijk dat hij geïrriteerd werd tijdens de safety car. "Onze bandenkeuze richting het einde en verschillende acties van de safety car zorgden ervoor dat mijn frustratie bleef groeien. Dat zorgde voor een actie die niet goed was en wat niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en soms kunnen de emoties dan omhoog komen."