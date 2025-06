Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt uit naar Max Verstappen na gigantische rel: 'Wat bezielde hem?'

Na de GP van Spanje afgelopen zondag ging het vooral over het incident tussen Max Verstappen en George Russell. Inmiddels heeft ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gereageerd op het voorval waarbij zijn coureur betrokken was.

Verstappen moest in het slot van de race zijn plaats afstaan aan Russell nadat de race op werd gehouden door een safety car. De Nederlander deed dit in eerste instantie, maar op het laatste moment stuurde hij toch in, waardoor hij de zijkant van de Mercedes-coureur raakte. Verstappen kreeg voor de actie een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij van plek vijf naar plek tien viel in de ranglijst van de Spaanse GP.

Kritiek op torenhoge salaris Max Verstappen: plan van Alpine-baas gooit Formule 1 op z'n kop Formule 1-coureur Max Verstappen moet mogelijk salaris gaan inleveren. Een aantal teams wil dat de inkomsten van coureurs binnen het budget van de renstal moeten passen. Red Bull Racing is fel tegen dat idee.

Toto Wolff

Mercedes-baas Wolff heeft inmiddels gereageerd op het incident. Hij benadrukt dat hij niet alle details kent en ook niet weet wat de motivatie van de wereldkampioen was om de auto van de Brit te raken. De Oostenrijker vindt het een bizarre actie van de Red Bull-coureur. "Ik vind het onbegrijpelijk. Ik weet niet wat Max bezielde."

Red Bull is kwaad op oud-topcoureur na delen 'krankzinnige theorie' over Max Verstappen Red Bull is boos op Ralf Schumacher, nadat de Duitse analist met een zeer opvallende gedachte over Max Verstappen op de proppen kwam. De zesvoudig racewinnaar uit de Formule 1 denkt namelijk dat Verstappen expres als tiende eindigde bij de Grand Prix van Spanje.

"Ik heb gelezen dat grote sporters, niet alleen in de autosport, vaak het gevoel moeten hebben dat de hele wereld tegen hen is om optimaal te presteren", vervolgt Wolff. "Daardoor beseffen ze soms niet dat de wereld niet tegen hen is, maar dat ze gewoon zelf een fout hebben gemaakt, gefaald hebben, enzovoort."

Excuses

Na de race weigerde Verstappen om excuses te maken voor zijn actie, maar na een nachtje slapen, liet hij toch van zich horen. "We hadden als team een veelbelovende strategie en een goede race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam", vertelt Verstappen bij een foto op Instagram.

Max Verstappen laat Kelly Piquet en dochter Lily wachten: topcoureur vliegt naar opmerkelijke plek na drama in Spanje Max Verstappen beleefde zondag een vreselijke race in Spanje en lijkt daardoor een streep te kunnen zetten door zijn ambities om voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden. De Nederlander stapte vervolgens in het vliegtuig, maar vloog met zijn privéjet niet naar huis. Verstappen landde namelijk op een bijzondere plek en liet vriendin Kelly Piquet en dochter Lily dus nog even wachten.

Verstappen gaf toe dat hij zich begon te ergeren tijdens de safety car. "Onze bandenkeuze richting het einde en verschillende acties van de safety car zorgden ervoor dat mijn frustratie bleef groeien. Dat zorgde voor een actie die niet goed was en wat niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en soms kunnen de emoties dan omhoog komen. Je wint samen en soms verlies je ook samen."

WK-klassement

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het WK-klassement. Als de titelverdediger zijn kampioenschap wil prolongeren, moet hij minstens 49 punten zien in te lopen op de huidige leider, Oscar Piastri. De grootste concurrent van Verstappen in de strijd om de derde plek is George Russell. De Brit volgt de Nederlander op 25 punten afstand.