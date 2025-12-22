Lando Norris heeft inmiddels al wat weekjes kunnen genieten van zijn wereldtitel. Naast de prestigieuze troffee zou de 26-jarige Brit ook een heel mooi geldbedrag hebben ontvangen voor zijn titel.

Norris wist begin december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 in de wacht te slepen. Max Verstappen kwam de tweede seizoenshelft nog dichtbij, maar delfde met een verschil van twee punten net het onderspit.

Forse bonus voor Norris

Zijn wereldtitel heeft de McLaren-coureur een bizarre bonus van miljoenen euro's opgeleverd. Deze opmerkelijke informatie komt van het Duitse tijdschrift Sport Bild en zal waarschijnlijk niet door het team worden bevestigd. Toch zou het gaan om een bedrag van vijf miljoen euro die van de balans van het team zal verdwijnen. Volgend jaar, wanneer de financiën van de F1-teams geopenbaard zullen worden, weten we zeker of dit het exacte bedrag van de bonus is.

De Duitse publicatie beweert dat de hoogte van de bonus al was afgesproken bij het tekenen van Norris' laatste contract met McLaren in 2022. "Destijds werd deze clausule echter vooral gezien als een theoretische oefening", aldus een bron binnen McLaren. "Pas in 2024 realiseerden Lando en het team zich dat hij een forse bonus zou ontvangen voor de titel." Tegelijkertijd is er vanuit McLaren geen informatie gelekt of in het contract van Oscar Piastri dezelfde som voor de wereldtitel is opgenomen.

De bonussen van Verstappen

Volgens de Spaanse krant Marca ontving Verstappen ook een leuk extra zakcentje voor zijn vier wereldtitels. Volgens de krant schreef de Nederlander ook vijf miljoen euro aan bonussen bij voor iedere wereldtitel.

Ook ontvangt Verstappen een geldbonus voor iedere race-overwinning. Naar verluidt is dat 1,5 miljoen euro sinds zijn laatste contractverlenging van 2022. Sinds die nieuwe overeenkomst won Verstappen 51 races en drie wereldtitels. Dat zou een bonusbedrag van 91,5 miljoen euro zijn voor de Red Bull-coureur. Een leuk bedrag naast zijn reguliere salaris van zestig miljoen per jaar.