Kelly Piquet deelt emotioneel bericht over dochtertje Lily Verstappen: 'Daar herinnert het me aan'

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn nu iets meer dan een maand de gelukkige ouders van dochtertje Lily. Piquet deelt op Instagram een emotioneel bericht over haar pasgeboren baby. Het Braziliaanse model haalt veel kracht uit de kleine.

Piquet straalt in een witte, lange jurk met de kleine Lily in haar handen. 'Het is nu iets meer dan een maand geleden dat mijn hart voor de tweede keer deze geweldige liefde mocht beleven', schrijft een dolgelukkige moeder bij haar post op Instagram. 'Woorden kunnen niet beschrijven hoe het is om liefde zo diep te voelen.'

Toch doet Piquet een poging: 'Weer moeder worden heeft me herinnerd aan de schoonheid, zaligheid en kracht van het leven. Bedankt, mijn kleintje, dat je voor mij hebt gekozen.' De woorden komen haar op veel steun te staan. Zo reageert ook Sophie Kumpen, de moeder van Verstappen: 'Lieve Lily, we houden zoveel van je.' Max' zus Victoria stuurt hartjes.

Gemaakt om te racen

'Ze smacht naar de baan', is een veelgelikete reactie. Ook niet zo gek, want Lily groeit op in een échte racefamilie. Haar vader is inmiddels viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. Max' vader reed ook maar dan honderd races in de hoogste autoklasse, terwijl Kelly's vader ook nog eens drie wereldtitels pakte in de F1. Ook de eerdergenoemde Kumpen was karter én autocoureur.

Verstappen kende een drukke periode, met drie races achter elkaar. Afgelopen weekend had de 27-jarige Nederlander eindelijk weer eens rust. Hierna volgt de voorbereiding voor de Grand Prix van Canada, die op zondag 15 juni plaatsvindt.

Vijfde wereldtitel op rij in gevaar

De coureur van Red Bull zal hopen dat zijn team de nodige snelheid vindt, want de afgelopen twee races (in Monaco en Spanje) kon Verstappen niet meedoen om de overwinning. In Barcelona raakte hij zo gefrustreerd, dat hij de auto van George Russell aanraakte en daar een straf van tien seconden voor kreeg. Zodoende zakte de Limburger weg naar de tiende plek.

Dat niet alleen, hij kreeg ook nog eens drie strafpunten op zijn superlicentie. De teller staat nu op elf. Bij een twaalfde strafpunt binnen korte tijd, wordt Verstappen voor één wedstrijd geschorst. Hoe dat precies zit, lees je hier.