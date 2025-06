Max Verstappen zwaar in de problemen door strafpunten, maar Formule 1-coureur kan ook snel weer profiteren van regels

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van Spanje drie strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Daarmee staat de teller nu op elf van die punten. Maar is dat erg? En zo ja, waarom dan? Hieronder volgt een uitleg.

F1-coureurs gaan soms in de fout. Als er sprake is van roekeloos rijgedrag of er een andere coureur de dupe van is andermans problemen, geeft de FIA daar strafpunten voor. Op zich is dat niet erg, behalve als een rijder te veel van die punten verzamelt.

We nemen Verstappen als voorbeeld. De Nederlander heeft momenteel elf strafpunten, bij twaalf volgt een pittige straf: één race schorsing. Stel dat de Red Bull-coureur bij de volgende grand prix (in Canada) weer punten op zijn licensie krijgt, is hij bij er bij de race in Oostenrijk niet bij.

Strafpunten vervallen ook weer

Er is ook goed nieuws: die strafpunten houden coureurs niet voor altijd, maar voor één jaar. Verstappen moet zich eigenlijk tot 30 juni van dit jaar rustig houden, want dan vervallen er twee punten die hij vorig jaar kreeg bij een botsing met Lando Norris bij de Grand Prix van Oostenrijk. Hieronder volgt een overzicht hoe Verstappen zijn punten 'verzamelde' en wanneer hij ze weer kwijtraakt.

De strafpunten van Max Verstappen

2 punten vervallen op 30 juni - voor het veroorzaken van een botsing met Lando Norris (GP Oostenrijk 2024)

2 punten vervallen op 27 oktober - voor het van de baan drukken van Lando Norris (GP Mexico 2024)

1 punt vervalt op 1 november - voor het rijden onder de minimale VSC-delta (Sprint GP Brazilië 2024)

1 punt vervalt op 1 december - voor onnodig langzaam rijden tijdens cooling down ronde (kwalificatie GP Qatar 2024)

2 punten vervallen op 8 december - voor het veroorzaken van een botsing met Oscar Piastri (GP Abu Dhabi 2024)

3 punten vervallen op 1 juni 2026 - voor het veroorzaken van een botsing met George Russell (GP Spanje 2025)

Negatieve primeur voor Kevin Magnussen

De regel is in 2014 geïntroduceerd door de FIA. In die periode is er slechts één coureur geweest die meer dan elf strafpunten in één jaar tijd verzamelde en dus een race moest brommen. Dat was Kevin Magnussen, die vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan moest overslaan. Haas mocht toen wel een andere coureur inzetten: Oliver Bearman pakte een punt namens het team.