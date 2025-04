Hoogzwangere Kelly Piquet zoekt afleiding en juicht ook voor Max Verstappen tijdens bijzonder weekend

Max Verstappen won zondagochtend zijn eerste Grand Prix van dit seizoen en dat ontging uiteraard zijn vriendin ook niet. De hoogzwangere Kelly Piquet keek op een heel andere locatie trots toe, maar maakte ook andere plannen rondom het raceweekend.

Het was namelijk een heuglijk weekend voor de partner van Verstappen. Ze ontving wat bekenden in Monaco. Daar woont de Nederlander al een aantal jaren. Op Instagram deelt Piquet wat beelden van wat een babyshowerweekend wordt genoemd door een van de aanwezigen. Daarnaast werd er in het peperdure Monte-Carlo nog gezellig geborreld.

Emoties lopen hoog op bij zwangere vriendin van Max Verstappen: 'Mijn hart kan dit niet aan' Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Japan, maar zal met zijn hoofd ook ergens anders. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger. Bij de Braziliaans lopen de emoties ondertussen dan ook hoog op en dat komt mede door haar racende vriend.

Uiteraard hield Piquet ook de verrichtingen van haar geliefde in de gaten. Verstappen snelde zondagochtend naar zijn eerste overwinning van dit seizoen tijdens de GP van Japan. Dat maakte Piquet duizenden kilometers verderop mee, maar haar belevenis was er niet minder om.

Drie hartjes

Met drie hartjes stuurde ze een video de wereld in van de laatste meters van Verstappen op het circuit van Suzuka. Ook filmde ze de ontlading van Verstappen en liet ze onder het genot van het Wilhelmus zien dat het voor de vierde keer op een rij is dat Verstappen de beste is op het Japanse asfalt.

Buitenlandse media kijken ademloos naar 'masterclass' Max Verstappen, maar één actie levert ook discussie op Max Verstappen boekte zondagochtend een prachtige zege tijdens de GP van Japan. De Nederland van Red Bull liet tijdens zijn eerste overwinning van het seizoen weer eens zien hoe goed de viervoudig wereldkampioen is. In het buitenland keken ze weer eens vol bewondering toe. Al was er één moment dat voor discussie zorgde

Piquet zit in de laatste fase van haar zwangerschap en deelt daar via sociale media veelvuldig beelden van. Zo had ze het er onlangs zichtbaar moeilijk mee toen ze oude beelden van Verstappen zag. "Mijn hart kan op dit moment niet meer emoties aan", liet ze weten via Instagram.

'Max Verstappen moet race overslaan om bij bevalling vriendin Kelly Piquet te zijn' Mini-Verstappen bevindt zich in de laatste fase van de race. Binnenkort wordt Max Verstappen voor het eerst vader, zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk bijna uitgerekend. De Nederlander heeft er geen geheim van gemaakt geen race te willen overslaan ongeacht de geboorte van zijn eerste kind. Daar denken veel mensen echter anders over.

Verstappen won de race in Japan dit weekend, maar het afreizen was niet zonder risico. De kans bestond namelijk dat Piquet zou bevallen terwijl Verstappen aan de andere kant van de wereld zat. Dat lijkt overigens hoe dan ook het geval te zijn, want volgende week wordt er geracet in Bahrein en een week later doet de Formule 1-karavaan Saoedi-Arabië aan. Het roept de vraag op over Verstappen niet een race zou moeten overslaan om bij de bevalling van zijn eerste kind te zijn.