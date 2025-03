Kelly Piquet geniet in de stad van de liefde terwijl vriend Max Verstappen ploetert in Australië

Terwijl Max Verstappen zijn uiterste best doet om de eerste Grand Prix van het jaar in Australië te winnen, heeft hij zijn zwangere vriendin Kelly Piquet niet bij zich als support. De vriendin van de Nederlandse coureur verblijft in Parijs en bezoekt daar allerlei mooie plekjes.

Piquet deelde donderdagavond al beelden dat ze verblijft in het luxueuze hotel Le Meurice Paris. Op haar Instagram deelt ze foto's van het hotel en de lekker croissants die ze serveren. Piquet geeft aan dat ze geen genoegen kan krijgen van de Franse lekkernij. Vrijdag begon ze de dag met koffie van de bekende koffietent Café Kitsuné. Vervolgens bezocht Piquet een aantal bezienswaardigheden in Parijs.

Zo bezocht Piquet de Notre Dame die onlangs is gerestaureerd na een grote brand. In de kerk maakt ze mooie foto's van verschillende beelden en steekt ze een kaarsje op. Piquet is zelf inmiddels enkele maanden zwanger. Op de foto's die ze zelf maakt is te zien dat de babybuik al goed in beeld is.

Verstappen

Ondertussen is Verstappen begonnen aan zijn eerste raceweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de Nederlander zijn eerste twee vrije trainingen in Melbourne. Verstappen klokte de vijfde en zevende tijd en kon nog niet al te veel indruk maken. Lando Norris en Charles Leclerc bleken bij de eerste races de beste coureurs te zijn.

Verstappen rijdt in Melbourne ook voor het eerst met Liam Lawson. De nieuwe teamgenoot van de Nederlander reed ook geen goede vrije training en kwam geen enkele keer in de top tien.