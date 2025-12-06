In Abu Dhabi barst dit weekeinde een ongekende titelstrijd los tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander zal met zijn hoofd volledig gefocust zijn. Vrouwlief Kelly Piquet heeft meer tijd voor randzaken en staat stil bij een aandoenlijk moment.

Precies een jaar geleden, op 6 december 2024, maakten Verstappen en Piquet namelijk bekend hun eerste kindje te verwachten. 'Mini Verstappen-Piquet onderweg. We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wondertje', schreef het koppel bij een gezamenlijke foto, waarop Verstappen de zwangere buik van zijn Braziliaanse vriendin vasthield.

In het voorjaar werd dochter Lily geboren. Verstappens kijk op de Formule 1 zou niet veranderen, zei hij in eerste instantie. Maar inmiddels is hij daar op teruggekomen. "Het verandert wel degelijk hoe je een goede race of een slechte race beleeft", sprak Verstappen. "Je kunt er boos over zijn, maar als je thuiskomt en je ziet je baby glimlachen bij je gezin, dan weet je dat dit belangrijker is dan je race."

Kelly Piquet staat stil bij aankondiging

Verstappen moet het in Abu Dhabi doen zonder vader Jos en moeder Sophie Kumpen. Verstappen senior heeft een rallyrace, waardoor hij er niet bij kan zijn. Zijn moeder kijkt thuis met de honden, zo vertelde de Nederlander voorafgaand aan de grand prix. Wie er wel is, is zijn vriendin Kelly Piquet. Die stond stil bij de aankondiging van haar en Verstappen precies een jaar geleden.

Piquet deelde een post van Verstappen.com, die er aandacht aan schonken, in haar verhaal op Instagram. Daar zette ze vijf rode hartjes bij.

Strijd om wereldtitel

Vijf is ook het aantal wereldtitels dat Max Verstappen na dit weekeinde in handen kan hebben. Dan moet hij wel zien af te rekenen met Lando Norris en Oscar Piastri. Norris heeft de beste papieren, Verstappen de ervaring. Check hier de scenario's die op zondag gelden:

