Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, beleefde het afgelopen jaar al een hoop mooie momenten met de Formule 1-coureur. Wellicht kan daar zondag zelfs nog een wereldtitel bij komen. De Braziliaanse deelt haar leven graag op Instagram. Bekijk hier de opvallendste berichten van afgelopen jaar.

Eerste kind met Max Verstappen

Zelfs als Verstappen de titelstrijd nog weet te winnen van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, zal hij zijn hoogtepunt van 2025 al hebben gehad. Hij werd namelijk voor het eerst vader. Piquet kondigde de zwangerschap een jaar geleden aan, op 6 december 2024. "We konden niet blijer zijn met ons kleine wonder."

In april werd Lily geboren. De eerste dochter voor Verstappen en de tweede voor Piquet. Zij kreeg al een kind uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope. Het gezin ontving via Instagram felicitaties vanuit de hele sportwereld.

Geslacht verklapt

Een opvallend moment op de sociale media van Piquet bracht haar volgers in rep en roer. Ze verklapte namelijk al per ongeluk het geslacht van de baby tijdens de zwangerschap. Oplettende kijkers spotten het woord girl in een tekst in het gastenboek van haar babyshower.

Dat was overigens een groot feest dat ook veel mooie plaatjes opleverde. Het Braziliaanse model vierde feest op een boot met haar beste vriendinnen en half-Nederlandse zus Julia.

Topfit

Na de bevalling maakte Piquet ook veel indruk op haar volgers. Die merkten op dat het model al snel weer topfit was. "Je bent één maand geleden bevallen en je ziet er absoluut prachtig uit. Hoe kun je zo mooi zijn?", vroegen ze zich hardop af onder een foto van de influencer in sportoutfit.

Familievakantie

Piquet werkte dus hard aan haar lichaam, terwijl Verstappen zich terugvocht in de race om het wereldkampioenschap. In de zomerstop genoten ze van wat welverdiende rust, met de hele familie. Het leverde een hele reeks liefdevolle beelden op.

Jubileum

Al met al was het dus een heel mooi jaar voor Verstappen en Piquet, ongeacht de uitkomst zondag. De twee vierden dit jaar ook hun vijfjarig jubileum. "Er zijn niet genoeg foto's om al onze beste momenten te delen", schreef Piquet op die speciale dag op Instagram. "Dus dit is onze meest recente. We delen een van onze favoriet momenten, op ons gelukkigst. En dromend van de komende 50 jaar."

Reageer en praat mee!