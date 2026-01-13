Max Verstappen heeft in Isack Hadjar een nieuwe teamgenoot in het aankomende Formule 1-seizoen. Dat nieuws werd aan het einde van vorig seizoen bekendgemaakt. De 21-jarige Fransman onthulde dat een voor hem bijzonder persoon eerder op de hoogte was van dit goede nieuws dan hij zelf.

De moeder van Hadjar wist namelijk als eerste dat haar zoon een plek zou krijgen in het Formule 1-team van Red Bull voor het seizoen 2026, zelfs vóór hij dat zelf te horen kreeg. Dat vertelt hij in zijn eerste interview als Red Bull-coureur. De voormalige coureur van Racing Bulls werd gepromoveerd om teamgenoot te worden van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, met wie hij zijn eerste podiumplaats deelde tijdens de Grand Prix van Nederland.

'Ze wist het al'

Zijn moeder Randa, die ook zijn manager is, was de eerste die het wist. "Ik belde gewoon mijn moeder", deelde Hadjar in de podcast Talking Bull. "Ze zei dat ze het telefoontje eigenlijk vóór mij had ontvangen. Ze wist het al. Omdat zij mijn manager is, weet ze meer dan ik."

'Teamgenoot van de beste coureur op de grid'

Hadjar staat voor een van de grootste uitdagingen in de Formule 1: een directe confrontatie met Verstappen, die overtuigend beter was dan al zijn vijf teamgenoten sinds Daniel Ricciardo eind 2018 Red Bull verliet. Sergio Peréz noemde teamgenoot zijn van de Nederlander laatst nog 'de moeilijkste baan in de Formule 1'. Desondanks kijkt Hadjar ernaar uit om zich te bewijzen tegenover de viervoudig wereldkampioen en hoopt hij de kans te krijgen om van hem te leren.

"Dit is zo gaaf”, voegde Hadjar toe. "Ik ben pas 21 jaar. Ik begon in 2019 met racen in eenzitters en nu word ik teamgenoot van de beste coureur op de grid. Dat is een enorm, enorm voorrecht." De Fransman had dan ook genoeg complimenten aan het adres van Verstappen. "Zodra hij in de auto stapt, zie je een combinatie van zijn natuurlijke talent en zijn elf jaar ervaring in de F1, die resultaat opleveren. Hij gaat de baan op en ik heb gewoon het gevoel dat hij die Formule 1-auto als een kart bestuurt."