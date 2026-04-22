Lando Norris was vorig jaar in een pittige strijd verwikkeld met Max Verstappen om de wereldtitel, die de Brit uiteindelijk won. Maar dit seizoen is de situatie totaal anders. Daardoor is de kans aannemelijk dat we de Red Bull-coureur op korte termijn niet meer terug zullen zien. Maar dat is niet de hoop van 'goede vriend' Norris, al ziet hij ook een voordeel van het wegvallen van Verstappen.

Woensdag stond er een mediadag op de planning bij de renstal McLaren. En uiteraard konden coureurs Lando Norris, Oscar Piastri en teambaas Zak Brown niet om vragen over Max Verstappen heen. Al is het verschil met vorig seizoen, toen McLaren met Red Bull streed om het kampioenschap, wel heel erg anders. Vooral goede vriend Norris hoopt dat Verstappen voorlopig nog niet klaar is in de koningsklasse van de autosport.

'Puinhoop voor de sport'

"Hoewel Max ons het leven soms ongelooflijk moeilijk maakt, is het altijd leuk om tegen hem te racen”, stelt Norris als hem wordt gevraagd naar zijn goede vriend en collega. "Max is altijd open geweest." De kritiek van Verstappen is soms hard, maar je kan hem in ieder geval niet betichten van leugens.

"Of je het er nu mee eens bent of niet: het zou een puinhoop voor de sport zijn om hem te verliezen, want hij is een van de beste coureurs die je ooit zult zien", vervolgt de regerend wereldkampioen Formule 1. Toch denkt Norris dat Verstappen voorlopig nog niet vertrekt, al ziet hij daar wel een voordeel in.

Toekomst Verstappen

"Ik weet zeker dat hij langer blijft dan mensen zeggen. Aan de andere kant: ik heb erg genoten van zijn GT3-races dus als hij stopt en me iets geeft om naar te kijken is dat wel weer leuk voor mij, haha", grapt de 26-jarige coureur uit Bristol. "Maar laten we vooral met z’n allen hopen dat het in de Formule 1 beter wordt."

Want ook Norris moet nog maar zien of de maand gedwongen rust wel echt tot veranderingen zal leiden. "Eerlijk? We moeten afwachten", aldus een voorzichtige Norris. "Hoe meer punten Kimi (Antonelli, red.) en George (Russell, red.) van elkaar afpakken, hoe beter. Net zoals vorig jaar toen wij punten van elkaar afpakten en Max profiteerde. Misschien gebeurt dit jaar hetzelfde, maar dan andersom. Ik hoop het", besluit een optimistische McLaren-coureur. Hij hoopt begin mei bij de Grand Prix van Miami weer mee te kunnen doen om de winst.