Prins William staat natuurlijk al bekend als groot sportliefhebber. Zo probeert hij af en toe voetbalwedstrijden te bezoeken. Maar donderdag maakte hij een uitstapje naar een totaal andere sport. En daar had de Britse royal het enorm naar zijn zin.

Prins William is al sinds hij nog een kleine prins was, groot fan van voetbalclub Aston Villa. Hij probeert dan ook als het even kan op de tribune te zitten op Villa Park. Verder volgt hij ook het reilen en zeilen van de Britse topsporters op de voet. Donderdag bracht hij echter een bezoekje aan een totaal verschillende sport.

Snelle wagen

Prins William heeft donderdag immers plaatsgenomen in een speciale Formule E-auto van, uiteraard, het Britse team Jaguar TCS Racing. De Britse prins bracht een bezoek aan het hoofdkwartier van de renstal in Kidlington.

Op het Instagram-account van prins William en prinses Catherine delen de royals foto's van het bezoek aan het Formule E-team. "Het is ongelooflijk om te zien hoe toonaangevend de Formule E is op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Een enorme pluim voor het team, dat de overstap maakt naar een volledig elektrische toekomst", staat verder in het bijschrift van de beelden.

'Een genoegen'

De 43-jarige William nam onder meer plaats in de auto en was verder ook met een koptelefoon op te zien terwijl hij naar een scherm met data keek. Ook sprak hij met personeelsleden van het team. In een reactie onder het Instagrambericht schrijft Jaguar dat het 'een genoegen' was om de prins welkom te heten op het hoofdkwartier.

Jaguar TCS Racing staat momenteel tweede in het Formule E-kampioenschap met slechts 4 punten achterstand op koploper Porsche. In het seizoen 2023-24 won het team het constructeurskampioenschap. De Australiër Mitch Evans en de Portugees António Félix da Costa staan op dit moment derde en vierde in het rijdersklassement met respectievelijk 65 en 64 punten. De Duitse coureur Pascal Wehrlein (Porsche) voert het kampioenschap aan met 83 punten.

William heeft het in ieder geval goed naar zijn zin gehad bij de elektrische renstal. Hij straalde van oor tot oor toen hij mocht plaatsnemen in de Formule E-auto. Of het ooit ook tot een rondje zal komen in de snelle bolide, is niet bekend.