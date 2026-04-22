Het heeft vrij lang geduurd, maar woensdag was het dan eindelijk weer zo ver. Max Verstappen keerde tijdelijk terug in zijn Formule 1-wagen. De Red Bull-coureur reed tijdens een filmdag. Bovendien waren er de nodige aanpassingen te zien aan zijn bolide.

Het Formule 1-seizoen maakt zich inmiddels klaar om het seizoen weer te hervatten, nadat de oorlog in het Midden-Oosten de koningsklasse tot een maand gedwongen rust veroordeelde. Verstappen maakte daar goed gebruik van met diverse uitstapjes, naar andere raceklasses en onder meer het theater, maar is nu weer vol gefocust op de Formule 1. Woensdag keerde hij eindelijk weer terug in zijn RB22, en er vielen direct wat aanpassingen op.

Filmdag

De Oostenrijkse renstal had op woensdag een speciale filmdag ingelast. Daarop mogen teams maximaal tweehonderd kilometer rijden op speciale demobanden. Alleen Verstappen kwam in actie, daar teamgenoot Isack Hadjar nergens te bekennen was. De Nederlander maakte eens goed gebruik van de gelegenheid om wat nieuwe snufjes te testen.

Ook al is een filmdag normaal gesproken achter gesloten deuren, toch lieten enkele foto's, gemaakt net van buiten circuit Silverstone, de nodige aanpassingen zien. Zo lijkt het erop alsof Red Bull in elk geval de achtervleugel heeft aangepast. Ook de voorvleugel zou onder handen zijn genomen door de renstal.

Opvallende aanpassingen

Bovendien hebben Verstappen en Red Bull op het eerste oog ook gespiekt bij de concurrerende teams. Zo heeft de auto eindelijk zogeheten winglets op de auto gemonteerd. Vrijwel elk andere team had dat technische snufje al toegepast, maar bij Red Bull was die eerder nog niet te vinden. Het moet er in ieder geval voor zorgen dat de neerwaartse turbulentie gereguleerd kan worden. Ze vallen tenminste wel op, bij veel fans.

Welke van de aanpassingen er ook daadwerkelijk meegenomen zullen worden naar de Grand Prix van Miami in mei is nog onduidelijk. Het is in ieder geval een goed teken om te zien dat Verstappen en Red Bull de gedwongen pauze hebben gebruikt om daadwerkelijk wat testen te doen met de snelle bolide. Het moet en zal immers beter moeten gaan voor de zo geplaagde renstal, die dit seizoen nog helemaal niks in heeft kunnen brengen. Ook ligt het voor de hand dat er voor het eerst is gewerkt en geoefend met de nieuwe regels, die onlangs werden ingevoerd.