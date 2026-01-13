Max Verstappen wordt vaak vergeleken met voormalig wereldkampioenen als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton, maar ditmaal toverde Helmut Marko een wel heel opvallende naam uit de hoge hoed.

Voormalig topadviseur van Red Bull, Dr. Helmut Marko, heeft een opmerkelijke vergelijking gemaakt tussen Formule 1-wereldkampioenen Verstappen en Jochen Rindt. Max pakte vier opeenvolgende wereldtitels met Red Bull voordat hij in 2025 werd onttroond door Lando Norris, terwijl Rindt in 1970 de eerste en enige coureur werd die postuum de wereldtitel won.

Volgens Marko zijn zowel Verstappen als Rindt ongelooflijk snel en bereid om tot het uiterste te gaan, maar verschillen ze op bepaalde punten. "Visueel is Rindt totaal anders dan Max. Max lijkt meer op de elegante, jonge 'schoonzoon-droom'. Rindt had altijd een sigaret in zijn mond," legde Marko uit bij F1-Insider.

'Dat kon je meteen zien'

Marko vertelde ook over zijn eerste lange gesprek met de jonge Verstappen. "Het eerste gesprek met Max duurde veel langer dan normaal. Voor me stond het lichaam van een 15-jarige, maar met de geest van een 25-jarige. Hij wist precies wat hij wilde. En je kon meteen zien: hij zou er alles aan doen om het te bereiken."

'Meer een avonturier'

Daarna voegde Marko toe over Rindt: "Hij was meer een avonturier – hij gaf alles tot het uiterste. Hij was niet zo analytisch als Max. Toen waren er geen simulatoren, geen sensoren. Het 'gevoel in de kont' was nog steeds doorslaggevend. Verstappen zou het in de jaren '70 beter hebben gedaan dan Rindt vandaag. Jochen zou niet urenlang zitten om verzamelde gegevens te analyseren."

Marko gelooft dat zelfs de grootste talenten tegenwoordig niet kunnen winnen als de auto niet op niveau is, maar er is één uitzondering: Verstappen. "Max laat zien dat je races kunt winnen met een auto die niet absoluut top is – dankzij zijn ongelooflijke controle over de auto en omdat hij zoveel heeft geleerd."

Postuum wereldkampioen

Rindt stormde in 1970 op het wereldkampioenschap af, doordat hij al vijf zeges had in negen races. Maar bij een training voor de Grand Prix van Italië overleed de Oostenrijker. Zijn voorsprong bleek al zo groot, dat hij alsnog wereldkampioen werd dat seizoen.