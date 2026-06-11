De aanwezigheid van Kim Kardashian bij de Grand Prix van Monaco is zeker niet onopgemerkt gebleven. Nooit was het op de grid zo druk als afgelopen weekend in de woonplaats van Max Verstappen. Na afloop baarde de Amerikaanse wereldster echter opzien met een bijzondere 'diefstal'. Daar heeft WK-leider Kimi Antonelli nu voor het eerst op gereageerd.

Kim Kardashian was aanwezig in Monte Carlo om haar vriend Lewis Hamilton aan te moedigen. De twee vormen sinds begin dit jaar officieel een setje, waardoor het nu wel eens tijd was dat de wereldster acte de présence zou geven bij een race. Na afloop besloot ze echter zomaar om wat mee te graaien.

Spullen kwijt

Toen de race voorbij was, snelden de coureurs die op het podium stonden naar de persruimte. Alleen voor Kimi Antonelli verliep de weg daarnaartoe iets anders dan gepland. Wat bleek? Kardashian had uit het niets zijn handdoek meegenomen, waardoor de Italiaanse WK-leider zijn bezwete hoofd op een andere manier moest drogen.

Enkele dagen na het opvallende incident reageren Mercedes en Antonelli met een ludieke video op het voorval. "Ik vroeg me af of jij mijn handdoek hebt gezien?", begint de jonge Italiaan in het filmpje op Instagram. Ook teamgenoot George Russel blijkt niet te weten waar de handdoek is, als dat aan hem wordt gevraagd. Even later komt Antonelli zelfs in de problemen.

Knipoog naar Kardashian

Hij is zijn handen aan het wassen, maar heeft - uiteraard - niks om die mee te drogen. Nog een laatste keer vraagt Antonelli waar zijn handdoek is, maar niemand weet het. Het is een knipoog naar Kardashian en tegelijkertijd een kleine sneer. Kardashian gedroeg zich immers als godin van de Formule 1, terwijl ze buiten Hamilton om niet heel veel interesse heeft in de sport. Veel fans konden de grappige reactie in elk geval wel waarderen, aangezien de video veel likes en reacties heeft.

Voor Max Verstappen, Antonelli en de rest van het Formule 1-circus ligt de focus overigens alweer op komend weekend. Dan staat de Grand Prix in Barcelona op de planning. Voor Verstappen wordt dat een terugkeer naar het circuit waar hij tien jaar geleden zijn eerste overwinning behaalde. Hij hoopt het beter te doen dan in Monaco, toen hij al bij de start uitviel.

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