Het is inmiddels bijna traditie: de koninklijke familie laat zich graag zien bij de Grand Prix van Zandvoort. Vlak voor de start brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in de pitstraat een bezoek aan Max Verstappen om hem succes te wensen. Het is zeker niet de eerste keer dat zij het spektakel van dichtbij meemaken.

"Uiteraard heel bijzonder om bij F1 in Nederland te zijn. We beseffen ook dat het de een na laatste keer is, dus we gaan er extra van genieten. Een druppeltje regen was wel mooi geweest. Genieten, echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan," vertelt de koning bij Viaplay.

'Beter dan we ooit hadden verwacht'

De koning is een groot fan van de Formule 1. Hij heeft ook groot ontzag voor de racestal van McLaren: "Als je ziet wat zij in een jaar voor elkaar hebben gekregen, dan is dat heel erg indrukwekkend."

De koning looft aan de andere kant ook de professionaliteit van Max en was onder de indruk tijdens de kwalificatie: "Als je ziet wat hij in de kwalificatie weer presteert dan is dat ongelofelijk. Beter dan we ooit hadden verwacht. En ook zijn keuze om bij Red Bull te blijven en om daar te proberen er het beste van te maken volgend jaar."

Bijzondere ontmoeting voor Colapinto

Niet alleen voor Max Verstappen is de Grand Prix van Zandvoort extra bijzonder. Ook de Argentijnse Franco Colapinto kent een bijzondere band met Nederland. De coureur racete een langere tijd voor een Nederlands raceteam en hoopt tijdens de Grand Prix koningin Maxima te kunnen ontmoeten. Daar heeft de koningin zelf nog niet de kans voor gehad. "Hij moet focussen op dit moment geloof ik, dus misschien komt het nog wel."