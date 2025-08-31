Max Verstappen kijkt uit naar de Formule 1-race in eigen land. De viervoudig wereldkampioen begint op P3 aan de Grand Prix van Nederland. Hij ziet kansen voor de eerste of tweede plek, maar weet dat het lastig zal worden.

Verstappen heeft maar één doel en dat is het podium halen in de Dutch Grand Prix. "Dat zou wel heel leuk zijn voor mijn thuisfans", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 tijdens de parade van de coureurs voor aanvang van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De twintig coureurs reden in een oplegger langs de volle tribunes om zich te presenteren aan het publiek.

Auto is sneller geworden

Verstappen start later zondag (15.00 uur) vanaf de derde plek in de race door de duinen. De McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris starten voor hem vanaf de eerste rij. "In de kwalificatie hebben we iets gevonden waardoor de auto wat beter is geworden en ik voel me een stuk comfortabeler."

"Er zijn kansen, maar dan moet ik wel het hele rondje snel zijn. Het blijft bijzonder om zoveel mensen in het oranje op de tribunes te zien. Iedere keer geeft dat weer kippenvel."

Norris wil vroeg toeslaan

Norris ziet bij de start zijn teamgenoot Piastri op pole staan. De twee coureurs van McLaren maken dit jaar de dienst uit in de Formule 1. Er zijn geen strakke teamorders, dus ze mogen ieder voor eigen kans rijden.

"Dit is geen circuit waar je makkelijk kunt inhalen, dus de start is eigenlijk de beste mogelijkheid", zei Norris tijdens de parade. De Brit won vorig jaar de Dutch Grand Prix. "Onze auto's zijn nagenoeg even snel, dus ik zal wat magie nodig hebben om Oscar voorbij te kunnen. Een beetje regen zou de race wel interessanter kunnen maken."