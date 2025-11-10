Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen kunnen allemaal nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Met nog drie races te gaan belooft het heel erg spannend te worden. Dit zijn de scenario's voor de drie coureurs.

Lando Norris is de enige coureur die het wereldkampioenschap in eigen hand heeft. Vanaf nu alles winnen betekent dat hij aan het einde van het jaar met de grote beker in zijn handen staat. Dat geldt niet voor zijn twee naaste concurrenten.

De coureurs genieten momenteel van een week rust, waarna zij zich gaan opmaken voor een triple-header: drie grands prix in drie weekenden. Eerst Las Vegas (Verenigde Staten), daarna Qatar en als afsluiter Abu Dhabi. In Qatar staat er ook nog een sprintrace op het programma.

Scenario's voor Max Verstappen

In totaal zijn er nog 83 punten te verdienen. 25 per race voor de winnaar, 8 punten voor de winnaar van de sprint. Om die reden doet Max Verstappen ook nog altijd mee om het kampioenschap. Hij staat momenteel 49 punten achter op WK-leider Norris. De Nederlander is om die reden afhankelijk van de prestaties van de Engelsman. Idealiter moet de McLaren-coureur tweemaal uitvallen, terwijl Verstappen vanaf nu alles wint.

Lando Norris - 390 punten Oscar Piastri - 366 punten Max Verstappen - 341 punten

Oscar Piastri is afhankelijk van Lando Norris

Oscar Piastri is de andere kanshebber op de wereldtitel. De Australiër stond na de zomer nog bovenaan in het klassement. Hij had na de Grand Prix van Nederland zelfs een voorsprong van 104 punten op Verstappen. Ook Piastri is nu afhankelijk van zijn teamgenoot Norris. Het gat (24 punten) is nét te groot om te overbruggen door simpelweg alles te winnen.

Want als Norris dan continu tweede eindigt, loopt Piastri maar 22 punten in. Hij moet dus hopen dat de huidige WK-leider ergens een keer derde of lager eindigt. Daar kan de 24-jarige McLaren-rijder weer de hulp gebruiken van Verstappen, die de afgelopen periode in topvorm verkeert met zijn Red Bull. Als het aan Piastri ligt, eindigt hij zelf telkens eerste, vóór Verstappen en daarna pas Norris.