Max Verstappen kreeg het tijdens de Grand Prix van Japan aan de stok met een Britse journalist en dat deed de nodige stof opwaaien. In de Sportnieuws.nl-podcast tonen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As daar begrip voor.

In de podcast wordt Verstappen uitgebreid besproken. Hoog en Van As gaan in op de twijfels van Verstappen over zijn toekomst in de Formule 1. “Het zou echt zonde zijn voor de Formule 1 en voor de Nederlandse sport. Hij is zo succesvol”, vindt Hoog. Van As spreekt zelfs van een “einde van een tijdperk.”

Persconferentie

Daarna komt het opvallende incident rond een persconferentie ter sprake. “Voor een persmoment stuurde hij een verslaggever weg. Een Britse journalist had hem vorig jaar wat kritische vragen gesteld en daar was hij niet over te spreken”, begint Hoog.

Ze vervolgt: “Hij wilde nu weer een vraag stellen, die journalist, en toen heeft Verstappen hem weggestuurd.” Van As vult aan: “Sterker nog: hij heeft gewoon gezegd ‘voordat ik ga beginnen, moet hij de kamer verlaten’. Jeetje, wat heftig.”

De actie kwam internationaal erg in de aandacht. “Hij heeft daar veel kritiek op gekregen. Vooral vanuit de buitenlandse media en fans. In Nederland wordt hij daarin wel weer gesteund. Wat vind jij daarvan?”, vraagt Hoog.

Grenzen stellen

Van As begrijpt Verstappen wel. “Hij zegt zelf ook dat wanneer iemand geen respect voor mij heeft, dan heb ik ook geen respect voor jou. Dan is het klaar. Het was niet per se de inhoud van de vragen waar hij moeite mee had, maar meer de manier waarop die journalist in Abu Dhabi die vragen stelde. Met een minachtend lachje. Dat stoorde hem vooral.”

Hoog herkent dat soort situaties. “Tijdens de Olympische Spelen werd ook Eileen Gu zo ontzettend kritisch benaderd, met vragen of ze wel blij was met zilver. Terwijl zij echt mega jong is en al zoveel heeft bereikt.”

“Wij werden niet eens gefeliciteerd toen we zilver behaalden na Rio de Janeiro (2016). Dus als een journalist echt negatief of provocerend is, dan mag je best grenzen stellen”, vindt Hoog.

Maar hoe ver ga je daarin? Van As: “Is de grens dan dat je iemand wegstuurt? Of sta je er dan boven als sporter? Max doet het gewoon. Velen zouden het willen doen en hij doet het. Hij is eerlijk en zegt wat hij vindt. Hij neemt geen blad voor de mond.”

'Niet de ballen voor hebben'

Dan draait Van As de vraag om. “Wat zou jij doen?” Hoog is duidelijk: “Ik zou de ballen niet hebben om hem weg te sturen.” Ze moeten lachen. “Ik zou gewoon netjes die vraag beantwoorden”, zegt Van As. Hoog knikt: “Ik zou er zeker wat van zeggen als het zulke negatieve vragen zijn, maar iemand wegsturen… daar zou ik inderdaad de ballen niet voor hebben. Dat doet Max wel.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, het Nederlands elftal en het spitsenprobleem, en blikken ze vooruit op de Euro Hockey League.