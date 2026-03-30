Max Verstappen en de Formule 1 lijken echt op een breuk af te stevenen. De Nederlandse topcoureur, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse, is er na drie races in het nieuwe seizoen al helemaal klaar mee. Hij gaat de komende vrije weken gebruiken 'om na te denken over de toekomst'. Maar die woorden zeggen expliciet en impliciet al genoeg.

Arjan Schouten, de F1-verslaggever van het Algemeen Dagblad, maakt Verstappen elk raceweekend van dichtbij mee en kan de Nederlander dus inmiddels aardig lezen. Hij zag genoeg in Japan, waar Verstappen kleurloos achtste werd en maar weer eens tegen de geldende regels schopte. 'Er staat een huwelijk op klappen', schrijft Schouten in zijn column voor de krant.

Naderend einde

'Wie openlijk filosofeert over het einde is in zijn hoofd al veel verder. Luister goed naar Verstappen en je hoort tussen de berusting en het cynisme door dat de geesten rijp worden gemaakt voor een naderend einde. Hij heeft het over evalueren. Wil nadenken over wat hij zelf wil, uitzoeken waar hij wél plezier vindt. Dan weet je als huwelijkspartner dat je een verdomd goede relatietherapeut in de arm moet nemen om dat nog te repareren.'

Meer klagers

Niet alleen Verstappen, meerdere coureurs als Carlos Sainz en regerend wereldkampioen Lando Norris volgen het voorbeeld van de Nederlander door te klagen over de gang van zaken. Winnaars Mercedes en Ferrari zijn juist positief gestemd. Maar Sainz en Norris hebben wellicht nog wat te bewijzen in de F1 en zullen niet zo gauw van stoppen spreken. Dat Verstappen dat tussen de regels door wel laat doorschemeren, is niet zo gek.

'Definitief uit elkaar groeien'

'Max Verstappen en Formule 1 zijn hard op weg om definitief uit elkaar te groeien. Een proces dat natuurlijk al langer aan de gang is', weet Schouten. 'Van deze nieuwe elektrische route wordt echt niet meer drastisch afgeweken. En Verstappen weet het. Formule 1 was al niet meer de sport waar hij vroeger van droomde. En dat gaat het ook nooit meer worden. Dan kun je je eindeloos kapot blijven ergeren. Of gewoon je geluk elders zoeken.'

Vrije tijd om na te denken

En voor die keuze staat Verstappen nu in een paar onverwachts vrije weken. Door de annulering van de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië hoeft hij pas op 1 mei weer achter het stuur van de verfoeide Red Bull te kruipen en mopperend zijn rondjes te rijden. Voor zolang het duurt, want in mei is ook de door hem veel meer geliefde GT3-race op de Nürburgring. Zou daar dan zijn toekomst liggen?