Lewis Hamilton beleefde afgelopen jaar een dramatisch eerste seizoen voor Ferrari. In het komende kampioenschap kan echter alles anders zijn, vanwege de nieuwe reglementen. Na de testdagen in Barcelona heeft de Brit goede hoop.

Hamilton reed dinsdag al 57 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya en donderdag stapte hij weer in de nieuwe auto van Ferrari om nog een 87 ronden te rijden. Hij was erg tevreden over die sessie.

"Het was fijn om op een droge baan te kunnen rijden en wat ronden te maken, want onze eerste dag was natuurlijk in dat ellendige natte weer", legt hij uit. "Het was geweldig om echt wat te kunnen rijden en de banden te begrijpen." Hij heeft een beter beeld gekregen van de auto en wat er nog verbeterd moet worden.

Na een teleurstellend jaar waarin de zevenvoudig wereldkampioen geen enkele race op het podium eindigde. Hij werd uiteindelijk zesde in het kampioenschap. Na de testronden heet Hamilton goede hoop, al blijft het vooral gissen voor de teams hoe de onderlinge verhoudingen zijn.

'Fantastisch werk'

Maar de ronden op donderdag is hij vol lof voor zijn eigen team. "Vandaag reed ik 85 ronden in de ochtend, wat geweldig is", zegt Hamilton. "Dat is echt te danken aan alle mensen in de fabriek die fantastisch werk hebben geleverd om ervoor te zorgen dat de auto tot nu toe heel betrouwbaar is."

"Vorig jaar begonnen we veel slechter aan de tests. Dus dit is eigenlijk, zeker gezien het een compleet nieuw reglement is, beter dan wat we in het verleden hebben meegemaakt", vervolgt hij. "Ik hoop echt dat dat zo blijft."

Naast het circuit is Hamilton ook op de achtergrond bezig om de auto te verbeteren. "Mijn rol is vooral om zoveel mogelijk te luisteren", zegt de 41-jarige daarover. "Uiteindelijk komen we samen en bespreken we de problemen, de positieve en de negatieve punten." Daarna maken ze een plan hoe ze het verder willen aanpakken. "Maar we hebben nu al goede data, dus het gaat erom die goed te begrijpen en duidelijke, gerichte keuzes te maken over wat we verder willen testen voordat we naar Bahrein gaan."

Het Formule 1-seizoen gaat op 6 maart van start met het eerste race weekend in Australië. De eerste Grand Prix wordt op 8 maart verreden.