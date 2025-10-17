Sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing wordt Christian Horner aan veel ploegen gelinkt voor een terugkeer in de Formule 1. Zo werd ook Ferrari genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Lewis Hamilton liet zich voor de GP van Austin uit over die geruchten.

Horner moest eerder dit seizoen vertrekken bij Red Bull Racing vanwege tegenvallende resultaten en beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag. De ploegbaas kreeg maar liefst zestig miljoen euro ontslagpremie mee, maar toch is hij alweer op zoek naar een nieuwe baan in de racewereld. Teams als Alpine en Ferrari werden genoemd, maar volgens Hamilton is van dat laatste geen sprake.

Lewis Hamilton

Hamilton zei voor de GP in Austin dat de geruchten rondom Horner hem en zijn staf afleiden. "Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen, dus ik kan er niet veel over zeggen. Ik denk het niet, en ik ga niet in op geruchten. Het leidt ons als team een beetje af. We werken samen keihard aan de toekomst, en dan helpen dit soort verhalen niet."

Ook het feit dat Fred Vasseur, huidige ploegbaas van Ferrari, onlangs zijn contract heeft verlengd, is volgens Hamilton een teken dat de komst van Horner niet aan de orde is bij Ferrari. "Het team heeft een duidelijk statement gemaakt met het verlengen van zijn contract. Dit soort dingen helpen gewoon niet om onze prestaties te verbeteren."

Verlies van Hamilton

Hamilton moest onlangs een vervelend verlies verwerken. Zijn trouwe viervoeter Roscoe moest ingeslapen worden en de Engelsman is daar al weken droevig van.

Charles Leclerc

Ook Hamilton zijn teamgenoot Charles Leclerc rekende voor aanvang van de GP in Austin af met een aantal geruchten. Zo zou hij willen vertrekken bij Ferrari. "Wat ik kan zeggen is hetgene wat ik altijd heb gezegd. Ik heb altijd van Ferrari gehouden en mijn enige obsessie op dit moment is winnen in het rood. Of dat nu is of in de toekomst, ik wil Ferarri terug naar de top brengen. Er zijn te veel mensen die over ons team praten zonder daarbij feiten te noemen. Dat vind ik irritant en dat heb ik altijd al gevonden."