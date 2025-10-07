Ferrari heeft met Lewis Hamilton en Charles Leclerc één van de beste line-ups in de Formule 1. Maar het zou zomaar kunnen dat de Italiaanse renstal op zoek moet naar een nieuwe coureur, want Leclerc denkt aan een vertrek.

Sinds de Grand Prix van Singapore gonst het van de geruchten rondom de Monegask. Binnen twee dagen lekte er twee keer informatie uit over Leclerc. De Ferrari-ster zou de Scuderia kunnen verlaten, een beslissing die binnen de komende twaalf maanden moet vallen.

'Met het hoofd, niet met het hart'

Officieus heeft Charles' manager Nicolas Todt verklaard dat carrièrebeslissingen vanaf nu 'met het hoofd, niet met het hart' genomen moeten worden. Daarbij is 2026 een bijzonder belangrijk jaar, omdat er dan de auto's compleet veranderen. Het is op dit moment nog niet te voorspellen welke teams het wel en niet goed gaan doen.

Met andere woorden: als Ferrari volgend jaar opnieuw achter de feiten aanloopt en geen kans maakt op de titel, dan zoekt Leclerc een ander team voor 2027. Dit belooft een behoorlijk spannende coureursmarkt in 2026. Voor Max Verstappen lijkt hetzelfde te gelden bij Red Bull Racing. Zolang dat team niet meedoet om de prijzen, zal de Nederlander willen vertrekken bij de renstal.

Kritiek in Singapore

Leclerc zelf verklaarde eerst in Azerbeidzjan dat hij van Ferrari houdt, in het project gelooft en niet van plan is te vertrekken. Na de race bekritiseerde hij echter fel de prestaties van de SF-25, wat de teamingenieurs woedend maakte.

Voor Singapore verscheen er informatie over ongebruikelijke activiteiten van Nicolas Todt. Destijds werden de speculaties afgedaan als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor Martinius Stenshorne – een cliënt van Todt en coureur uit het McLaren-programma. Op Monza had Todt verschillende ontmoetingen met teambazen, waarvan de belangrijkste met Andrea Stella van McLaren was. Stenshorne, een 19-jarig talent uit Noorwegen, rijdt momenteel in de Formule 2.