Max Verstappen weet niet hoe lang hij het nog volhoudt in de Formule 1, nu de nieuwe regels het plezier bij hem weghalen. Toch ziet Mercedes-coureur George Russell hem liever niet vertrekken, al begrijpt hij het standpunt van Verstappen.

"Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen. Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval", sprak de Nederlander na de GP van Japan eind maart.

Datzelfde weekend vertelde Verstappen de "komende weken en maanden" na te denken over zijn toekomst. "Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei hij tegenover Viaplay. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

George Russell wil Max Verstappen niet kwijt

"Ik snap zijn twijfels. Hij heeft alles al bereikt en zit in een fase van zijn carrière waarin je wilt doen wat je leuk vindt", zei Russell tegenover de BBC. Verstappen heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de nieuwe auto's, die voor de helft elektrisch worden aangedreven. De viervoudig wereldkampioen gruwt ervan dat hij voortdurend moet opletten of zijn batterij nog voldoende vol zit.

"De Formule 1 is groter dan Max Verstappen, maar ik zou hem toch nog niet kwijt willen. Want we genieten allemaal van het racen tegen hem", aldus Russell, die denkt dat Verstappen vooral gefrustreerd is dat hij momenteel niet meedoet voor de podiumplaatsen. "In 2022 vond ik het niet prettig om in een stuiterende auto te rijden die mijn rug bijna brak, maar toen klaagde Verstappen niet, omdat hij won."

Nordschleife

Russell begrijpt ook dat Verstappen veel plezier haalt uit het racen in de GT3-klasse. De Limburger rijdt dit weekend weer twee races op de Nordschleife van de Nürburgring als voorbereiding op de 24-uursrace half mei op het iconische circuit in de Eifel.

"Ik snap helemaal waarom rijden op de Nordschleife hem blij maakt. Ik heb er honderden rondjes in de simulator gereden en ik zou dolgraag de kans krijgen om er zelf te racen, maar mijn doel is nu om wereldkampioen Formule 1 te worden. Als ik vier titels op mijn naam zou hebben, zou ik waarschijnlijk hetzelfde als Max doen. Hij zit in een heel andere fase van zijn carrière."