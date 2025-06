Max Verstappen is het Formule 1-weekend in Oostenrijk keurig begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur reed in de eerste vrije training naar de tweede tijd op 'zijn' Red Bull Ring. George Russell was de snelste.

Mercedes meldt zich steeds meer in de strijd om het wereldkampioenschap. Het is nog maar de eerste vrij training in Oostenrijk, maar de Mercedes van Russell is opnieuw sneller dan Verstappen. De Brit was in zijn rondje een kleine 0.065 seconden sneller dan de regerend wereldkampioen.

Max Verstappen krijgt tegenslag te verwerken in Oostenrijk: steunpilaar ontbreekt aan pitmuur Max Verstappen keert dit weekend terug op de Red Bull Ring, het circuit waar hij zich als een vis in het water voelt. Toch is er iets opvallends aan de hand in Oostenrijk. Voor het eerst in lange tijd ontbreekt een vertrouwd gezicht aan zijn zijde en dat maakt deze race net even anders dan anders.

F1-debutant

Oscar Piastri reed naar de derde tijd. Lando Norris en Charles Leclerc misten op de grid van de Red Bull Ring. Norris, de nummer twee van het wereldkampioenschap, werd eenmalig vervangen door een debutant. De 19-jarige Alex Dunne uit Ierland reed naar een knappe vierde tijd, direct achter zijn teamgenoot. Hij is momenteel actief in de Formule 2.

Bij Ferrari kreeg de Zweed Dino Beganovic opnieuw de kans om een vrije training te rijden. Dit deed hij eerder dit jaar ook al op de Grand Prix van Bahrein. In Oostenrijk reed de 21-jarige coureur naar een teleurstellende achttiende tijd.

De Ierse Alex Dunne maakte zijn debuut bij McLaren:

i Alex Dunne. Getty Images

Grand Prix van Oostenrijk

De race van de Grand Prix van Oostenrijk wordt op zondag 29 juni gereden om 15:00 uur. De tweede vrije training begint vrijdag om 17:00 uur, terwijl zaterdag de derde en laatste vrije training om 12:30 begint. Later die middag worden de kwalificatie gereden om 16:00 uur.

Verstappen is recordwinnaar op het circuit in Oostenrijk. Hij won de race maar liefst vier keer. In 2018, 2019, 2021 en 2023 reed hij als eerste over de finishstreep. Vorig jaar was Russell de snelste.