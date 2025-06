Max Verstappen keert dit weekend terug op de Red Bull Ring, het circuit waar hij zich als een vis in het water voelt. Toch is er iets opvallends aan de hand in Oostenrijk. Voor het eerst in lange tijd ontbreekt een vertrouwd gezicht aan zijn zijde en dat maakt deze race net even anders dan anders.

Het gaat om race-engineer Gianpiero Lambiase, de man met wie Verstappen sinds mei 2016 onafgebroken samenwerkt bij Red Bull Racing. Hij is niet alleen Verstappens vaste aanspreekpunt over de boordradio, maar vervult sinds een herstructurering binnen Red Bull ook de rol van 'Head of Racing'. In die rol is hij verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de engineers, de strategie op de baan en de algemene uitvoering van het raceplan. Door privéomstandigheden is Lambiase dit weekend afwezig, bevestigt het team van Verstappen.

Kan zijn vervanger Max Verstappen koel houden?

De vervanger van Lambiase is Simon Rennie, een bekende naam binnen Red Bull. Hij werkte jarenlang als race-engineer van Daniel Ricciardo en kreeg na diens vertrek in 2018 op eigen verzoek een functie in de fabriek in Milton Keynes. Daar werd hij hoofd van het simulatorprogramma , een rol waarin hij ook regelmatig samenwerkt met Verstappen.

Hoewel Rennie dus geen onbekende is, blijft het afwachten hoe hij het radiocontact met Verstappen gaat invullen. Lambiase staat erom bekend dat hij als een van de weinigen Verstappen tijdens races tot kalmte weet te brengen, juist op momenten dat de spanning oploopt. Die unieke band en communicatie zijn cruciaal bij het maken van snelle strategische keuzes. Of Rennie in staat is om die rol naadloos over te nemen, zal dit weekend moeten blijken. Volgens Red Bull wordt verwacht dat Lambiase er tijdens de volgende Grand Prix, op Silverstone, weer bij is.

i Max Verstappen viert zijn vierde wereldtitel met race-engineer Gianpiero Lambiase, die in Oostenrijk ontbreekt. ©Getty Images

Twijfels bij Verstappen over Red Bull-toekomst

Ondertussen hangt er een flinke dosis onzekerheid rond de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Spaanse sportkrant Marca overweegt de Nederlander serieus een vertrek, ondanks zijn contract tot en met 2028. De reden? Twijfels over het motorproject dat Red Bull vanaf 2026 zelf ontwikkelt, samen met Ford. Een recente interne test zou allesbehalve vlekkeloos zijn verlopen, en Verstappen zou het vertrouwen in het project verliezen.

Als de prestaties in 2025 opnieuw tegenvallen, is een vroegtijdig vertrek van Verstappen bij Red Bull allerminst uitgesloten. Mercedes wordt in de wandelgangen nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming, met teambaas Toto Wolff die al langer op een overstap aanstuurt. Ferrari en Aston Martin lijken voorlopig minder logisch, al is in de Formule 1 geen scenario ooit écht van tafel. Eén ding staat vast: waar Verstappen vorig seizoen nog zijn vierde wereldtitel op rij veroverde, voelt dit seizoen steeds meer als een kantelpunt in zijn carrière.