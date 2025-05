GP Spanje F1 | Max Verstappen hoopt op revanche op geliefd circuit: dit zijn de tijden

Max Verstappen gaat terug naar de baan waar hij zijn allereerste Formule 1-race won: het circuit van Barcelona. De Nederlander heeft opnieuw een goede score nodig bij de Grand Prix van Spanje en kan zich bij een overwinning tussen een paar grootheden knokken.

Het lukte namelijk slechts twee coureurs om zes keer te winnen in Spanje: Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Niet geheel toevallig zijn dat ook de rijders met de meeste wereldkampioenschappen (allebei zeven). Verstappen volgt op vier overwinningen in Barcelona. Naast zijn eerste zege in 2016 won hij de grand prix ook in 2022, 2023 en 2024.

De viervoudig wereldkampioen weet ook dat de concurrentie dit jaar groter is dan ooit. Verstappen staat slechts derde in het wereldkampioenschap en ziet de McLarens langzaam maar zeker uit het zicht verdwijnen. Zeker nadat Lando Norris afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco won. Ook Oscar Piastri (P3) eindigde voor de Nederlander (vierde).

Tijden GP Spanje F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

Afsluiter van triple-header

De coureurs kunnen na de GP van Spanje weer even op adem komen. Zij moesten drie raceweekenden op rij in actie komen: in Imola, vervolgens in Monaco en komend weekend dus in Spanje. Na een weekje rust wacht de Grand Prix van Canada op zondag 15 juni, waarna het circus weer terugkeert naar ons contintent om de Europese trip af te maken.

Hopen op Imola-scenario

Verstappen hoopt dat zijn auto weer net zo hard gaat als in Imola, toen hij eerste eindigde voor de twee McLarens. "We zouden hier meer op ons gemak moeten zijn met de auto (dan in Monaco, red.) en hopelijk komt het meer in de buurt van onze race in Imola."

Hij zou een handje geholpen kunnen worden door de aangescherpte regels: de FIA heeft besloten om strenger op de 'flexwing' te controleren. McLaren lijkt daar veel profijt uit te halen.