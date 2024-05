Max Verstappen de muur in bij kwalificatie voor Grand Prix van Monaco, weer pole voor Charles Leclerc

Max Verstappen begint zondag als zesde aan de Grand Prix van Monaco. In zijn laatste run die hem pole moest bezorgen, raakte Verstappen de muur. Dus was het vrij snel klaar voor de Nederlander, die voor het eerst sinds lange tijd niet vanaf P1 start op zondag. Die eer is weggelegd voor Charles Leclerc, die voor de derde keer de beste was in de kwalificatie in zijn Monaco.

Verstappen kwam vorige week bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op gelijke hoogte met Ayrton Senna qua aantal poles op rij (8). Ook evenaarde hij het aantal pole positions vanaf de seizoensstart van Alain Prost (7). Die records krijgt Verstappen dus niet alleen in handen.

Max Verstappen achterna? Dochter van Kelly Piquet doet alvast een paar rondjes op de sim In het huishouden van Max Verstappen draait natuurlijk alles om racen. De drievoudig wereldkampioen is zelf regelmatig achter zijn eigen sim-installatie te vinden en stapt dit weekend weer in zijn Formule 1-bolide. Dat lijkt af te geven op het dochtertje van vriendin Kelly Piquet. In Monaco deed Penelope alvast een paar rondjes op de computer.

48 grands prix-overwinningen sneuvelen in Q1

De eerste zeventien minuten was het filerijden in Monaco. Alle coureurs waren vrijwel constant op de korte baan van 3,337 kilometer en dus was het dringen geblazen. Dat kostte Lando Norris bijna de kop, maar bij het wapperen van de vlag zette hij nog een snelle ronde neer die hem bij de beste vijftien bracht. De Brit mazzelde en ook Pierre Gasly stond aan de goede kant van de streep.

Dat gold (net als vorig jaar) niet voor Sergio Pérez, teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan werd achttiende en was not amused: "Wat een grap, ****." Ook Fernando Alonso en Valtteri Bottas redden het niet. Bij elkaar opgeteld zaten er dus 48 grands prix-overwinningen bij de laatste vijf. Logan Sargeant en Guanyu Zhou hadden geen inbreng hierin.

Albon eindelijk naar Q3

In de tweede kwalificatiesessie was het wat rustiger op het circuit en dus konden de coureurs zo nu en dan even naar binnen. Verstappen werd nipt tweede, maar de focus lag natuurlijk op Q3. Daar kwalificeerden Pierre Gasly en Alex Albon zich voor het eerst voor dit jaar. Voor Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Kevin Magnussen viel het doek.

Slechte tweede sector en een kusje van de muur

Leclerc begon Q3 met 1:10,418 en Verstappen kwam bij zijn eerste run tot een derde tijd. Hij liet het net als de rest van het weekend liggen in de tweede sector. Terwijl Verstappen in het eerste gedeelte juist tijd won, verloor hij juist veel in het tweede gedeelte.

In Verstappens tweede run raakte hij de muur en dus kon hij helemaal geen snelle tijd meer neer zetten. Leclerc dook nog onder zijn tijd, terwijl Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell nog rapper waren dan Verstappen. Die start zondag als zesde aan de optocht van Monaco.

GP Monaco: Max Verstappen kust de muur bij vliegende ronde in Q3 Max Verstappen raakt de muur in een uiterste poging het perfecte rondje neer te zetten in de laatste run van Q3 bij Grand Prix van Monaco.