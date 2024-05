Max Verstappen achterna? Dochter van Kelly Piquet doet alvast een paar rondjes op de sim

In het huishouden van Max Verstappen draait natuurlijk alles om racen. De drievoudig wereldkampioen is zelf regelmatig achter zijn eigen sim-installatie te vinden en stapt dit weekend weer in zijn Formule 1-bolide. Dat lijkt af te geven op het dochtertje van vriendin Kelly Piquet. In Monaco deed Penelope alvast een paar rondjes op de computer.

Kelly Piquet deelde een video van haar dochters rondje op Instagram. "Jong geleerd, is oud gedaan", schreef ze. Op de sim is te zien hoe Penelope door de tunnel in Monte Carlo scheurt. Toegegeven, links en rechts rijdt het meisje waarschijnlijk voor een paar miljoen aan schade, maar van je fouten kun je alleen maar leren. In 'Maxie' (zoals ze Verstappen vaak liefkozend noemt) heeft ze waarschijnlijk nu al de beste coach ter wereld.

Penelope on the sim 😭😭 future f1 driver in the makingpic.twitter.com/6OmatPwFZi — Verstappen News (@verstappenews) May 24, 2024

Grand Prix van Monaco

Het is natuurlijk te hopen dat het Verstappen zaterdag beter vergaat. De Nederlander werkt eerst een laatste vrije training af, alvorens hij moet kwalificeren in Monaco. Omdat inhalen op het nauwe stratencircuit nagenoeg onmogelijk is, is deze sessie extra belangrijk. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag ging het nog niet van een leien dakje voor de Red Bull-coureur.