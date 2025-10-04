Max Verstappen kende een uitstekende maand september, waarin hij twee grands prix won en een GT3-race. Dat goede gevoel lijkt hij mee te hebben genomen naar de GP van Singapore. Zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) kwam Verstappen tot de snelste tijd in de laatste training.

Op vrijdag werd Verstappen nog twee keer derde. Eerst was de Spaanse veteraan Fernando Alonso (Aston Martin) de snelste, later op de dag noteerde WK-leider Oscar Piastri van McLaren de snelste tijd.

Zaterdag prijkte de naam van Verstappen vlak voor de kwalificatie bovenaan het klassement. Zijn tijd op het Marina Bay Street Circuit: 1.30,148. Daarachter waren de marges klein, met op zeventien duizendsten Piastri. Vervolgens waren het de Mercedessen, gevolgd door Lando Norris. Dat allemaal binnen één tienden. Het belooft wat voor de kwalificatie, die later op zaterdag om 15.00 uur is.

Een goede kwalificatie is noodzakelijk, gezien de krappe ruimte op het circuit in Marina Bay. Dat bewijst het verleden wel. Veel overwinningen in Singapore kwamen vanaf pole. De vreemde eend in de bijt is Fernando Alonso. Hij was in 2008 de beste, nadat hij slechts op een vijftiende (!) plek kwalificeerde. In tien van de vijftien races in de historie won degene die in de kwalificatie zegevierde.

Verstappen nog zonder zege in Singapore

Wie nog nooit won in Singapore, is Max Verstappen. Dat is het enige circuit op de actieve kalender. Van die negatieve balans wil Verstappen af. Dan moet hij zaterdagmiddag allereerst top zijn in de kwalificatie.

Verstappen is na overwinningen in Monza en Bakoe nog 69 punten verwijderd van Piastri. Er volgen nog zeven races.