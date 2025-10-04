Formule 1-coureurs zijn het gezicht van de wereldwijd populaire sport. Maar achter de schermen zijn monteurs hard bezig om de auto's te prepareren. Zo ook voor Max Verstappen. Voor en na iedere race laat hij zijn collega's hard werken.

Daarover doet Chris Gent van Red Bull Racing een boekje open in De Telegraaf. Hij is al sinds 2008 werkzaam bij de renstal en kreeg van 2021 tot en met 2023 rechtstreeks te maken met de Nederlandse wereldkampioen. Toen was Gent de eerste monteur van Verstappen. Tegenwoordig is hij chief mechanic, waarbij hij de auto van zowel Verstappen als diens teamgenoot Yuki Tsunoda in de gaten houdt.

Lange dagen en nachten

Ook al rijdt Verstappen een foutloze race zonder ongelukken, zal er hier en dan toch wat schade zijn aan zijn RB21. Na de race, een eventuele podiumceremonie en een rondje langs de media stapt hij in zijn privéjet naar huis. Dan begint voor Gent pas het werk. "Mensen thuis weten het misschien niet, die denken wellicht dat wij na een overwinning allemaal staan te feesten", begint hij zijn verhaal.

"Zou ik graag willen, hoor. Maar we zijn na elke race nog een uur of zes bezig om alles op te ruimen en in te pakken. Dat is niet altijd even prettig", lacht hij. Overwinningen maken de werkzaamheden wat dragelijker. "Ik merk echt dat de overwinningen van de laatste tijd een enorme boost geven, aan iedereen binnen het team", aldus Gent. "Dat voelt als monteur echt als een beloning voor al het harde werk."

Lof voor Verstappen

Gent is te spreken over Verstappen als persoon. "Max is rechtdoorzee en hij komt hier maar voor één ding en dat is winnen. We kunnen samen lachen en hij vraagt altijd hoe het thuis met de familie is. Het is gewoon een heel geschikte, benaderbare jonge vent", looft Gent de Nederlander.

GP Singapore

Verstappen is samen met Gent dit weekeinde in Singapore voor de grand prix aldaar. De Nederlander won nog nooit op het stratencircuit in Marina Bay. Wel tankte Verstappen vertrouwen in de maand september. Hij won twee grands prix en was de beste in de GT3-klasse op de Nürburgring Nordschleife.