Max Verstappen werd maandenlang gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, maar blijft de Oostenrijkse renstal gewoon trouw. Dat er al die tijd geruchten de wereld in werden geslingerd over zijn toekomst, schoot bij de Nederlander in het verkeerde keelgat. Hij besloot daarom richting de GP van Hongarije uit te halen naar een aantal mensen.

De viervoudig wereldkampioen werd veelvuldig gekoppeld aan een vertrek, ondanks zijn contract tot 2028. Mercedes leek goede papieren te hebben, maar rondom de vorige GP in België en kort daarna werd duidelijk dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft. De speculaties vielen niet in goede aarde bij Verstappen.

In aanloop naar de GP van Hongarije, de laatste race tot de zomerstop, beschuldigde Verstappen mensen er van 'de boel op stelten te zetten' rondom zijn toekomst in de Formule 1. Daar was hij niet van gediend en dat liet hij duidelijk blijken. "Mensen zijn het hele seizoen door aan het twijfelen, terwijl de enige die er over zou moeten en kunnen praten er niet over vertelt. En dat ben ik", zo blijkt in gesprek met het toonaangevende Sky Sports.

Verstappen zwijgt niet meer

Dat Verstappen lang zweeg over zijn toekomst, is geen toeval. "Dat doe ik expres, want het heeft geen zin om wat zaken de wereld in te slingeren. En eigenlijk zou dat voor iedereen moeten gelden", zo klinkt het geïrriteerd. "Sommige mensen houden er van om de boel op stelten te zetten en sommige mensen houden er gewoon van om drama te creëren. Maar voor mij is het altijd heel duidelijk geweest."

Blik Max Verstappen al op volgend jaar

Bij Red Bull lijkt de winnaar van de laatste vier WK's dit seizoen kansloos voor de titel. Toch laat hij het er niet bij zitten en kijkt Verstappen reikhalzend uit naar de komende jaren bij zijn team. "Ik ben al met hen in gesprek over de plannen en de dingen die we volgend jaar willen veranderen."

GP van Hongarije

Maar eerst wacht nog de GP van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop van enkele weken. Vorig jaar werd Verstappen op de Hungaroring vijfde, achter Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Na de GP van Hongarije hebben de coureurs vrijaf, om het laatste weekend van augustus weer in actie te komen. Dan doet het Formule 1-circus Zandvoort aan.