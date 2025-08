In de Formule 1 is het nooit rustig en dat is richting de GP van Hongarije niet anders. Ditmaal wordt Lewis Hamilton hard aangepast. De Brit en zevenvoudig wereldkampioen zou volgens een voormalig topcoureur 'ongepaste opmerkingen' hebben gemaakt.

Dat doet Ralf Schumacher, de broer van F1-grootheid Michael, uit de doeken. Hij stelt dat de ervaren Brit zich geregeld van zijn slechtste kant heeft laten zien bij zijn nieuwe team. Na jaren bij Mercedes rijdt Hamilton nu voor Ferrari, maar dat is nog geen doorslaand succes gebleken. Het zou bij de Brit voor veel frustratie hebben gezorgd.

Met de zomerstop in zicht staat Hamilton slechts op een zesde plaats in de WK-stand. Teamgenoot Charles Leclerc heeft veel meer punten (139 om 109) en het gat met George Russel (157), Max Verstappen (185) en de ongenaakbare McLarens van Lando Norris (250) en Oscar Piastri (285) is gigantisch.

Tijdens de race op zondag slaagde Hamilton er nog niet in om een keer op het podium te eindigden. Schumacher heeft daar wel een oorzaak voor gevonden. "Lewis vindt het gewoon lastiger om met veranderingen om te gaan", zo stelt hij in de podcast Backstage Pit Lane. "Hij is daar gewoon gevoeliger voor."

Volgens Schumacher past de Ferrari qua rijstijl beter bij teamgenoot Leclerc en heeft Hamilton nog wat meer tijd nodig. Toch gebruikt hij harde woorden om Hamiltons seizoen te duiden. "Het is een beetje een tragedie en Hamilton maakt soms ongepaste opmerkingen.' De Brit uit zijn frustraties geregeld via de boardradio en tegen de pers. Zo ruziede hij als eens openlijk tijdens de Grand Prix van Miami. De afgelopen GP in Spa werd hij zevende na een dramatische kwalificatie.

Dit weekend krijgt Hamilton kans op revanche. Hij komt dan net als alle anderen in actie op de Hungaroring in het Hongaarse Boedapest. Daarna hebben de coureurs even vrijaf, want pas later deze maand staat er weer een GP op het programma. Het laatste weekend van augustus wordt de GP van Zandvoort verreden.